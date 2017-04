Tot està a punt per obrir

Tot està a punt per començar a funcionar. La data límit que s’havia marcat per tenir llesta l’Estació Nacional d’Autobusos és avui i Jaume Vidal, el seu director, ha confirmat a EL PERIÒDIC que les instal·lacions ja es poden posar en marxa. «Hem dit el 28 i tenim l’estació a disposició del Govern», ressalta Vidal.

La instal·lació, però, no obrirà les seves portes fins passat el pont. El primer autobús sortirà de l’estació el pròxim 4 de maig a les 03.30 hores. El seu destí: Barcelona. Aquest mateix dia es donarà oficialment el tret de sortida de la instal·lació en un acte d’inauguració. «L’estació estarà en marxa i això és el més interessant que durant la inauguració es podrà veure el moviment de l’estació», ressalta Vidal.



El director explica que la instal·lació preveu rebre entre uns 50 i 60 autobusos al dia. Això suposa que a l’any tindrà al voltant d’uns 125.000 passatgers. De moment, els destins seran Barcelona, Lleida, la Seu d’Urgell, Reus, Lleida, Galícia, Tolosa i Portugal i no es preveu una ampliació de línies respecte a les que existeixen actualment. «Si es vol obrir una nova línia, l’autorització ha de venir de Govern», puntualitza Vidal, que fa dos mesos que està al capdavant de l’estació.

Relata que aquests mesos no han estat fàcils, perquè s’ha anat a contracorrent. «Jo he arribat al final que és quan hi ha més problemes, eren fàcils de solucionar, però com que apressa el temps s’havien de fer moltes coses a la vegada», explica Vidal.

Últimes proves / Aquesta setmana s’han realitzat les proves d’informàtica, programació, així com d’entrada i sortida d’autobusos. Un dia, relata Vidal, van arribar a tenir fins a deu vehicles, per provar alhora totes les andanes que existeixen a l’estació. A més, aquests darrers dies els autobusos que venen al Principat han passat per l’estació també per fer proves i ahir va ser la darrera. «Tot ha anat de rodatge», ressalta Vidal.



També han hagut de supervisar que el sistema informàtic funcionés correctament. Aquest és el que s’ha d’encarregar de donar l’entrada i la sortida dels autobusos, distribuir-los entre les andanes o llegir les matrícules. Precisament, en aquest darrer punt van tenir un problema que ja està solucionat. Vidal assegura que el lector de les matrícules no reconeixia bé l’escut del Principat que porten, ja que està pensant pel sistema espanyol que porta una lletra a l’inici. El director explica que, tot plegat, era un problema informàtic que ja s’ha solucionat. A més, aquests dies s’ha comprovat que els panells funcionessin correctament i donessin la informació adequada.



Pel que fa a l’antiga estació, de moment, no es tancarà. Vidal subratlla que es quedaran treballadors allà per informar sobre la situació de la nova estació. En cap cas es vendran bitllets, però hi haurà centraletes que serviran com a llocs informatius. A més, afirma Vidal, que una de les companyies instal·larà allà la seva seu central i inclús servirà de lloc de descans pels autobusos.