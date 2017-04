Una avaria a la xarxa transportadora d’Andorra Telecom afecta als telèfons fixos

Una avaria a la xarxa transportadora d’Andorra Telecom va deixar ahir a la tarda part dels telèfons fixos sense comunicació, segons van informar fonts de la companyia. La incidència també va tenir repercussió puntual en les connexions dels telèfons mòbils, Des de la parapública, però, no es va detallar quants usuaris es van veure afectats per la incidència, que va repercutir de manera general a tot el país.



L’avaria es va produir cap a les quatre de la tarda i va dura pràcticament fins les cinc. La companyia va detallar que es va produir una incidència «en la xarxa de transport que va deixar la central de la Massana aïllada». Per aquest motiu, la incidència va tenir repercussió a tot l’àmbit nacional. Per tal de poder tornar a donar el servei, es va haver de fer una «basculació» a l’altre central del país, a la Comella, que va funcionar com «un buck up de la de la Massana», van precisar les fonts.



Això va poder tornar donar servei als abonats afectats al cap d’una hora, apròximadament, però no va servir per arreglar l’avaria.

Després d’això, els tècnics van començar a treballar per tal de reparar el problema amb la xarxa. La companyia va confirmar que ahir per la tarda encara treballaven per tal de poder solucionar-ho.