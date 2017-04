Notícia La Policia inicia una campanya de control de motocicletes Els controls duraran de l’1 de maig fins el pròxim 5 de juny La seu de la Policia Autor/a: EMILIO PRENAS

La Policia iniciarà el dilluns a les set del matí una campanya de control de motocicletes i ciclomotors, segons va informar ahir aquest cos. La iniciativa s’allargarà fins al 5 de juny a les set de la tarda. «Amb l’arribada del bon temps augmenta de forma sistemàtica la circulació de motocicletes i ciclomotors per les vies públiques, i històricament aquest augment es tradueix en un augment proporcional dels accidents, elevant el risc d’accidentalitat amb resultat de lesions, relacionats directament al comportament imprudent de certs conductors», va destacar la Policia en un comunicat. Un dels principals objectius de la campanya és verificar les condicions tècniques i administratives d’aquests vehicles, ITV, veure si circulen sense llum d’encreuament o sense casc. També se supervisarà que els conductors portin tots els papers en regla com l’assegurança, permís de conduir, permís de circulació, altres. Així mateix, la campanya servirà per constatar si els motoristes fan infraccions de trànsit per comportaments imprudents, avançaments indeguts, excessos de velocitat, no mantenir les distàncies de seguretat o altres. Amb aquesta iniciativa es persegueix millorar la seguretat viària en les carreteres del Principat.