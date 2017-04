La cessió econòmica en sòl urbà consolidat a Andorra la Vella es rebaixarà al 7%

La capital va protagonitzar ahir una reunió del Consell del Comú tranquil·la i sense discrepàncies. Així doncs la cosa va anar ràpida i en qüestió de poc més de mitja hora, Conxita Marsol ja havia aixecat la sessió. Això no vol dir que els temes a tractar no fossin de rellevància. Al contrari, algún va ser ben sucós. Però tot va anar sobre rodes perquè la oposició va veure amb bons ulls els quatre punts que es van exposar, gairebé sense preguntes. Començant per una nova mesura que s’espera posar en marxa a partir del juliol vinent i que consisteix en rebaixar a un 7% la cessió econòmica en sòl urbà consolidat, és a dir, a totes aquelles parcel·les de terreny edificades o els solars que puguin trencar el paisatge urbanístic.



Fins ara, dita cessió estava fixada en més del doble, un 15%, i la mesura, que només va aixecar en la oposició el dubte de per què no es va rebaixar fins al límit (un 5%), facilitarà la construcció de noves edificacions. La cònsol va matisar que aquest descompte no inclou ni el sòl urbà no consolidat ni el sol urbanitzable, que es manté en un 15%. «Això potser animarà als propietaris d’aquests terrenys. Construiran, tindrem la ciutat urbanitzada, donarem feina i el comú almenys cobrarà per les cessions. Fa molts anys que no es construïa, potser per la crisi, però ara sembla que la gent s’està animant», va assegurar Marsol.



Aquesta és una de les novetats que s’introdueix en el marc de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) i que es trametrà al Govern per a la seva aprovació definitiva, prevista per a l’inici de l’estiu. Durant el termini d’exposició pública, la corporació local ha rebut 67 al·legacions de les quals 38 han estat acceptades, 19 s’han aprovat parcialment i 10 han estat descartades.



Una altra de les revisions del POUP respon a les normes urbanístiques de rehabilitació del centre històric. Hi ha casos que són massa estrictes i que provoquen en molts casos que els propietaris no facin res, generant així un empitjorament en la infraestructura. Per exemple, hi ha edificis que tenen teulades de pissarra i que aquesta només es pot substituir pel mateix material, en d’altres casos s’exigeix un color que simuli el desgastat... «Serem més flexibles», introdueix la cònsol major, qui també va anunciar que es permetran construir edificis en zones verges que, sense modificar l’edificabilitat, puguin arribar a tenir quinze plantes, i no set, com diu actualment la llei. «Això permetrà planificar el creixement urbanístic en planta facilitant la construcció de zones verdes, d’embelliment i més espai de circulació per als vianants», va indicar. De fet ja hi ha alguna proposta al costat de la nova estació d’autobusos o la zona de l’Estadi Comunal.

Felicitacions de l’oposició / També va sortir a debat el conveni anunciat el dimecres passat del comú amb uns propietaris privats, els germans Vinyes, que han accedit a la cessió anticipada de dos terrenys urbans no consolidats que permetran millorar l’accés al centre de la capital ampliant el carrer Doctor Vilanova a 16 metres d’amplada i fer una entrada com deu mana que dirigeixi a la gent al centre històric. «És un gran acord i aplaudim també que convoquin un concurs d’idees, que és el que s’havia de fer també per a l’embelliment de l’avinguda Meritxell. Els arquitectes estaran contents», va postil·lar el liberal Víctor Pintos.