Mas-Colell i Almunia, a la 28a Trobada empresarial al Pirineu

La Trobada empresarial al Pirineu preveu reunir de nou uns 600 assistents en la seva 28a edició, que tindrà lloc a la Seu d'Urgell els dies 15 i 16 de juny. Presentació de la 28a Trobada empresarial al Pirineu, ahir a Lleida.

La Trobada empresarial al Pirineu preveu reunir de nou uns 600 assistents en la seva 28a edició, que tindrà lloc a la Seu d’Urgell els dies 15 i 16 de juny. Lleida va acollir ahir un acte en el qual es van avançar detalls de l’esdeveniment, tot i que el programa detallat encara no s’ha fet públic. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va acudir a la cita representat pel tinent d’alcalde d’Hisenda, Jesús Fierro, i la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font. També hi van assistir la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i la subdelegada de l’Estat a Lleida, Inma Manso.



L’organització de la Trobada empresarial va avançar que entre els ponents d’enguany hi ha l’exconseller d’Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, actiualment professor universitari; Raúl Rojas, professor d’Intel·ligència Artificial a la Universitat Lliure de Berlín, i l’actual comissari de la competència de la Comissió Europea, Joaquín Almunia.



La 28a Trobada Empresarial al Pirineu aportarà les claus per entendre com la complexitat derivada de les situacions polítiques dels països dificulta la presa de decisions i, en conseqüència, també augmenta els nivells de risc. En aquesta edició, els assistents escoltaran i aprendran d’experiències empresarials que proven la capacitat de destacats directius i empresaris per dissenyar i aplicar estratègies d’èxit en aquesta època de canvis continuats, informa RàdioSeu.



Un representant del Govern encara per confirmar inaugurarà la 28a Trobada Empresarial al Pirineu. A continuació, tindrà lloc la taula rodona Europa versus Estats Units: encara som socis?, en la qual participaran el president del think-tank Center for European Policy Studies (CEPS), Joaquín Almunia, i Juan Verde, assessor econòmic i polític i que també va ser codirector internacional de la campanya per a la reelecció del president nord-americà Barack Obama.



Posteriorment, tindrà lloc la taula rodona Empreses que canvien d’estratègia, amb el cofundador i director general de Veritas, Silvio Elías; el soci i conseller delegat d’Adelte i Efs, Josep M. Bartomeu, i el director de grans clients d’Endesa a Espanya, França i Portugal, Juan José Muñoz. La conferència que obrirà els actes, Com prendre decisions en un marc canviant, anirà a càrrec del director general de l’IESE, Franz Heukamp.



Enguany el dinar-tertúlia de divendres portarà el títol L’economia creix: miratge o expansió sòlida? i comptarà amb les intervencions d’Andreu Mas-Colell i del catedràtic de Política Econòmica de la UB Anton Costas.



Durant les dues jornades de la Trobada hi haurà diverses ponències, i la cloenda serà un sopar en què intervindrà un representant del govern espanyol, també pendent de confirmació.