El projecte de l’ecohostal a l’Alberg de la Baronia aixeca polèmica

Si el projecte per fer un ecohostal a l’Alberg de la Baronia no és viable, la concessió es «replantejarà». Així ho va posar en relleu Jordi Torres ahir a la sessió del Consell del Comú d’Encamp que va ocupar gran part del seu temps en aquest assumpte. Segons informa l’agència ANA, el cònsol major de la parròquia va reconèixer els problemes urbanístics existents que des de la concessionària han volgut destacar i que a dia d’avui impedeixen que s’hi puguin construir fer la desena de cabanes que hi havia previstes.



Torres va manifestar que aquest projecte es va acceptar, ja que els va semblar que podria ser «atractiu» per a la zona i que a l’hora de tirar-lo endavant han sorgit «problemes» perquè les construccions previstes no estan contemplades des del punt de vista urbanístic. En tot cas la idea és trobar una solució i «tirar endavant» el projecte, amb la qual cosa ja s’han començat a fer els passos necessaris perquè això es pugui acabar complint. El cònsol de la parròquia encampadana va insistir en què la casa de colònies continua funcionant amb normalitat i que fins i tot, durant la Setmana Santa s’hi van fer activitats, però que el que queda per desenvolupar, també, «és tota la part de l’oferta lúdica».

«Què va passar realment?» / L’oposició va deixar palès que no entén res sobre aquest projecte. Des del Partit Socialdemòcrata + Independents, Joan Sans va deixar clar que demanaran que se’ls aclareixi «què ha passat realment», ja que per fer servir aquestes instal·lacions, la corporació local «ha hagut de pagar uns diners» i també va assenyalar que en el cas de que les condicions de la concessió no s’hagin complert, caldrà que es deixi sense efecte. Sans també va aprofitar per demanar què passa amb les altres empreses que es van presentar al concurs si es verifica que alguna de les propostes hagués estat viable.