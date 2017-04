Discrepàncies al Comú d'Ordino per la manera de finançar el pla director d’Arcalís

El Pla director d’Arcalís comença a generar discrepàncies abans fins i tot de posar la primera pedra del rentat de cara que es vol donar a l’estació. Ahir, en sessió de Consell de Comú, les conselleres comunals de Liberals d’Andorra+Independents per Ordino es van mostrar contràries a que no es convoqui un concurs públic per al primer projecte que s’hi ha de fer, el nou telecabina que unirà l’Hortell amb la Coma.



Segons informa l’agència ANA, la corporació local aposta pel project finance, que parteix de la idea que el finançament el posi un conjunt d’empreses, com pot ser «la pròpia constructora, la banca o el constructor de l’obra civil», va matisar Mortés, i un cop acabada aquests serien retribuïts anualment segons l’ús de la instal·lació. Aquesta fórmula, però, no va quallar a la oposició, que la va catalogar d’«arriscada» ja que els interessos «són molt alts i no sabem fins a quin punt el comú en algun moment també haurà d’invertir», va opinar la consellera Sandra Tudó. De fet, va posar com a exemple que els inversors que havien proposat els liberals, portats a través de l’empresa Andorra Mountain Peak Developments, «només seguiran interessats en posar diners» a l’estació si es fan concursos públics.



No va faltar el contraatac de Mortés, qui va recordar que Secnoa és una societat anònima, que «no hi ha cap obligatorietat de treure concurs públic», i que «aquesta no és la idea», sinó tenir vàries propostes i escollir la que ofereixi el millor preu.



També va estar en l’ordre del dia la possibilitat de construir l’heliport nacional a la parròquia ordinenca, una notícia que va avançar EL PERIÒDIC en l’edició del dilluns passat. El cònsol major va posar ahir a disposició del Govern les prop de 30 hectàrees de terreny de Casa Rossell que hi ha repartides per la parròquia, com un possible emplaçament per a l’heliport nacional, en cas que el d’Encamp no tirés endavant. «És un espai que va des del Serrat fins a la Massana», va puntualitzar Mortés, qui va reiterar la seva predisposició a ajudar el Govern en aquesta qüestió: «És una infraestructura necessària per al país i si les parròquies s’hi mostren en contra, és un error», va deixar clar. Així, si finalment l’heliport d’Encamp no tira endavant no tindrien cap problema en avaluar una proposta a la seva parròquia.

L’ACCO segueix sense núvies / L’altre tema de pes que es va treure a la llum a la sessió d’ahir va ser el del futur de l’Andorra Congres Centre (ACCO). Mortés va explicar que la corporació local segueix valorant propostes per trobar «un projecte viable». Quan es trobi, «llançarem un nou concurs públic», el qual esperen «que sigui definitiu». I «si és aquest any, millor», va sentenciar el cònsol.