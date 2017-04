La Massana aprova els 2,4 milions d’euros per a les obres a Pal

El Comú de la Massana va aprovar ahir en la sessió del Consell l’aportació de 2,4 milions d’euros a EMAP per poder fer front a una part de les inversions previstes al Pla estratègic de l’estació Pal-Vallnord, presentat el mes passat en una reunió de poble. Concretament, les obres previstes per a la primera fase –temporada 2017-2018– consistiran en la construcció del nou edifici de restauració i serveis al Coll de la Botella a més d’una sèrie de millores en l’equipament de la zona de restauració del Pla de la Cot.



La corporació que lidera David Baró realitzarà aquesta aportació gràcies a que disposa d’un excedent de tresoreria de cinc milions d’euros, com ja es va exposar en la presentació de la liquidació del pressupost del 2016. Per tant, segons a assegurar «en cap cas es generarà un nou endeutament». La idea és que la setmana que ve es pugui començar a treballar per tenir les obres enllestides abans del desembre, quan es doni el tret de sortida a la pròxima temporada d’esquí a una inversió que permetrà incrementar el patrimoni de la parròquia.



Seguint amb temes relacionats amb l’estació, el Consell també va aprovar la nova composició del Consell d’Administració d’EMAP, que a partir d’ara compta amb quatre membres polítics i tres professionals externs, enlloc dels dos que hi havia fins ara. La nova incorporació –que substitueix el conseller Sergi Balielles- és l’empresari d’Arinsal, Patrick Toussain. La majoria ha apostat pel seu perfil, ja que és un gran coneixedor de la muntanya i la neu. El conseller de la minoria s’ha abstingut perquè considerava «més adient un perfil procedent del món del màrqueting».



L’altre tema de pes tractat a la sessió va ser el del contracte d’arrendament dels terrenys on hi ha el col·legi del Pirineu, que acaba al 2029. El Comú ha aprovat per unanimitat que si la societat que gestiona el centre d’ensenyament privat realitza alguna inversió de reforma i/o ampliació abans del 2028, el contracte s’allargarà automàticament fins el 2049.