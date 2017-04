El TIM Andorra de bàsquet aplegarà la brutal xifra de 176 equips

El TIM Andorra –abans TIM Pirineus– complirà aquest cap de setmana deu anys d’existència amb unes previsions que el converteixen en tot un monstre dels tornejos de categories inferiors, una competició que difícilment té algun rival en tot el perímetre europeu. Perquè l’edició del 2017 té rècord d’inscripció, amb la brutal xifra de 176 equips –40 més que l’any passat–, i preveu atraure prop de 5.000 visitants de cara a aquest cap de setmana llarg que s’estirarà fins dilluns, dia del Treballador.



Jordi Beal, no va dubtar a definir-lo com «un exemple de torneig». El secretari d’Estat d’Esports va recordar que el Tim Andorra «va començar amb set equips en la primera edició»i que actualment «és una de les riqueses que tenim». L’orografia del Principat també fa que es pugui acollir una competició d’aquestes dimensions. Perquè no a tot arreu hi ha tants hotels i pistes en un espai relativament proper. L’ànima mater de l’organització, Manel Casas, comptabilitza que es jugaran més de 250 partits en tretze instal·lacions i 22 pistes de joc.



És difícil reinventar-se cada any i aportar novetats. Per a aquest any n’hi han un parell, però. Una, que es farà una desfilada inaugural, que de fet serà avui, a l’Estadi Nacional si és que el temps ho permet. L’altra, que s’introdueixen les actes digitals dels partits amb estadístiques per equip i també individuals.