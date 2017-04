Amàlia Vinyes torna a escena després de sis mesos

El Circuit d’Estoril, a Portugal, serà escenari aquest cap de setmana de la primera prova de la temporada en circuits per a Amàlia Vinyes, la cita inaugural del campionat TCR Spain i el TCR Ibèric. La pilot andorrana, que seu al volant per competir sismesos després de fer-ho als 500 km d’Alcanyís, carrera disputada al circuit de Motorland-Aragó a finals de novembre de l’any passat, ha mantingut una intensa activitat en aquesta pretemporada, combinant la preparació física amb la participació en alguna prova fora dels circuits, com el Rallysprint de Sant Julià.



Per a la petita dels germans Vines, aquest és un nou repte en la seva carrera com a pilot. Després d’haver triomfat en el Campionat d’Espanya de Resistència, l’andorrana afronta el debut en el TCR Spain i en el TCR Ibèric, al qual tindrà ocasió de mesurar-se als millors pilots de turismes de la península. «Crec aquest era el millor campionat per seguir aprenent. El nivell és molt alt i serà interessant per a tots els pilots als quals ens agradaria provar les carreres més a l’esprint».», va comentar Amàlia.

Còmoda amb el Lleó / El Seat Lleó Cup Racer serà el seu cotxe a Estoril. «Em trobo molt còmoda», va apuntar, «així que ni m’he plantejat un canvi de cotxe. Fa anys que el condueixo i crec que conec molts dels seus secrets per fer-lo competitiu». En les labors d’assistència comptarà amb l’equip Baporo, una formació amb la qual també fa molts anys que hi treballa.