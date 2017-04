Cardelús torna a ser el més ràpid en circuit moll

La segona jornada d’entrenaments lliures prèvia a la cursa d’aquest cap de setmana a Albacete que obrirà el Moto2 European Championship i disputada ahir, també va estar marcada per la pluja i, en aquestes condicions, Xavi Cardelús va tornar a ser protagonista. L’andorrà va tornar a ser el més ràpid tant en la jornada matinal, a la qual va marcar un millor registre de volta amb un temps d’1:43.8 com a la de tarda, que va rebaixar la marca en sis dècimes en una sessió exprés perquè un pilot va trencar el motor de la seva moto, la combinació d’oli i aigua resultava extremadament perillosa i es va decidir aturar definitivament la sessió.



«He tornat a millorar els meus temps i, sobretot, hem anat polint encara més els reglatges de la meva moto per moll i sé que demà puc continuar millorant en aquestes condicions. L’objectiu no és altre que el de situar-me el més endavant possible a la graella de sortida de la primera cursa de l’any i seguir evolucionant i afinant la posta a punt de la meva Kalex», va indicar un Cardelús que avui afronta les classificatòries.