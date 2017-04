Notícia L’Alt Urgell se suma a la segona edició de ‘Benvinguts a Pagès’ Contacte directe entre els productors locals i els visitants i consumidors Material promocional de la campanya Benvinguts a Pagès.

L’Alt Urgell se suma a la segona edició de Benvinguts a Pagès, una campanya que permet el contacte directe entre la pagesia catalana i els consumidors mitjançant un cap de setmana de portes obertes. Gairebé 250 agricultors, ramaders i pescadors d’arreu de Catalunya oferiran visites gratuïtes a les seves explotacions els dies 3, 4 i 5 de juny, perquè la ciutadania pugui conèixer i tastar els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra.

A més a més, també s’hi sumen uns 200 allotjaments d’arreu del país amb ofertes especials per a l’ocasió, juntament amb uns 160 restaurants que serviran el menú Benvinguts a Pagès, amb productes de temporada i de proximitat, i en moltes comarques s’oferiran activitats complementàries.

A l’Alt Urgell, ja s’hi han apuntat quatre explotacions agràries (Cal Margarit, Cal Serni, Cal Tendé i La Reula), el restaurant El Racó de Cal Serni, set allotjaments (Alberg La Valira, Cal Serni, Cal Pallerola, Cal Ponsa d’Arfa, El Molí del Pau, El Racó de Cal Maró i Hotel Restaurant Can Boix de Peramola) i dues activitats complementàries: el Museu del Tractor i del Pagès i un obrador-taller de sabó, informa RàdioSeu.

La segona edició de Benvinguts a Pagès coincideix enguany amb un cap de setmana llarg en algunes ciutats catalanes, ja que el dilluns 5 de juny se celebra la Segona Pasqua, dia festiu a Barcelona i a d’altres ciutats del país. Aquesta circumstància fa pensar que la participació de la ciutadania serà encara més massiva que l’any passat, quan les explotacions agràries d’arreu de Catalunya van rebre uns 12.500 visitants, i que augmentarà el nombre de famílies que s’organitzarà el cap de setmana llarg a partir de l’oferta del Benvinguts a Pagès. El nucli fort del Benvinguts són les visites guiades i gratuïtes que es podran fer a les explotacions agràries i ramaderes, dissabte, diumenge i dilluns. No caldrà reservar amb antelació l’horari d’arribada per fer les visites.