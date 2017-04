El PS critica el retard en la regulació de la manipulació i gestió de l’amiant

Les conseqüències

Andorra encara no té un marc normatiu que reguli la prevenció de riscos laborals i la seguretat en el treball respecte a la manipulació i gestió de residus d’amiant.A dia d’avui, són diversos els col·lectius i autoritats polítiques del país que han demanat –en més d’una ocasió– que es doni una explicació a aquesta mancança. La darrera en formalitzar una pregunta parlamentària relacionada amb el material descrit va ser la consellera del Grup Parlamentari Mixt, Rosa Gili.Fa més de dues setmanes que Gili va preguntar a l’Executiu perquè encara no s’ha aprovat i publicat un marc normatiu en relació a l’amiant i quan «pensen» tenir-lo enllestit. I és que en declaracions realitzades ahir a EL PERIÒDIC, la consellera va assegurar que és força «greu» que després de totes les informacions que han sorgit arreu del món sobre la perillositat de l’amiant, el Principat encara no tingui una reglamentació en relació a la seva manipulació i gestió. Perquè «sabem que és un material que té el seu perill i que hi ha gent que l’està manipulant, com tot el gremi de la construcció quan es fan renovacions o qualsevol altre tipus d’actuació», va afegir Gili. Per tot, «entenem que s’hauria d’haver fet des de fa ja molt temps» i que el Govern s’hauria «d’espavilar» per fer-ho.Gili va tramitar la pregunta perquè en una sessió del Consell General de l’any 2015, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, «va informar que des d’un grup de treball s’analitzarien diferents marcs normatius de països del nostre entorn a fi de poder implementar un marc regulador en relació a l’amiant, i que aquest havia d’estar enllestit durant el primer semestre de l’any passat». Tot i això, ha passat ja gairebé un any i el país continua sense tenir una normativa específica sobre el treball amb amiant.

Segons detalla l’OMS (Organització Mundial de la Salut), tots els tipus d’amiant causen càncer de pulmó, mesotelioma, càncer de laringe i d’ovari, i asbestosi (fibrosi dels pulmons).



Així mateix, l’organització destaca que l’exposició a l’amiant es produeix a través de la inhalacions de fibres que es troben en l’aire del lloc de treball, l’aire proper a punts de producció (com fàbriques que treballen amb amiant) o l’aire de l’interior d’habitatges i edificis que conté partícules fraccionades d’amiant. D’altra banda, l’OMS assegura que actualment hi ha més de 152 milions de persones en tot el món que estan exposades al amiant en el seu lloc de treball.



Per prendre mesures de prevenció, l’organització destaca que la forma «més eficient d’eliminar les malalties relacionades amb l’amiant és deixar d’utilitzar aquest material en totes les seves formes», reemplaçar l’amiant amb productes més segurs i formular mecanismes econòmics i tecnològics per estimular la substitució, així com adoptar mesures per prevenir l’exposició a l’amiant en el lloc d’operació i durant l’eliminació del producte.



Tanmateix, l’OMS recomana millorar «els diagnòstics primerencs, el tractament i la rehabilitació mèdica i social de les malalties relacionades amb aquest material i establir registres de persones que estan o han estat exposades a ell».