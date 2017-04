Notícia La Unió Hotelera espera un 63% d’ocupació el pont de l’1 de maig Escaldes és la parròquia on es preveuen més visitants amb un 76% Una parella passeja per l’avinguda Mertixell. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Unió Hotelera (UHA) preveu que l’ocupació per aquest cap de setmana llarg en motiu del pont de l’1 de maig, Festa del Treball, arribi al 63%, amb registres molt desiguals entre parròquies. Així, les millors dades s’esperen a Escaldes-Engordany amb el 76,52% d’ocupació i a Andorra la Vella amb un 72,36%. Per sota, es situació la Massana amb un 60,39%, la vall d’orient amb un 54,67%, Sant Julià de Lòria amb un 51,97%. Finalment, s’estima que el registra més baix serà a Ordino amb poc més d’un 42%.



Pel que fa a les dades d’aquesta darrera setmana entre dilluns i dijous es situaven al voltant del 34,5%, prop de la meitat del que s’espera aconseguir en aquests tres dies. La setmana registra dades força baixes, al voltant del 30% en gairebé totes les parròquies. Únicament Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany supera el 40% d’ocupació.



En aquest sentit, el portaveu de la Unió Hotelera, Manel Ara, va recordar que l’any passat el pont de l’1 de maig va caure en diumenge i, per tant, no va tenir repercussió més enllà d’un cap de setmana normal. Amb tot, va afegir que el fet que la Setmana Santa enguany s’hagi celebrat tant tard ha provocat que les xifres que s’esperin tampoc siguin gaire elevades. «Fa un parell de setmanes la gent va pujar per Setmana Santa. Ara és complicat que repeteixin perquè és molt proper», va argumentar. La proximitat al bon temps també provoca que l’ocupació a les parròquies altes «ja sigui molt baixa».



Respecte el cap de setmana anterior, s’espera que l’ocupació augmenti gairebé un 18%, ja que, en termes globals, llavors es va situar en el 45,32%. En aquest cas, el millor percentatge e va assolir la capital amb un 63,37%, seguit d’Escaldes-Engordany amb un 54,63%. El pitjor registre va ser per les vall d’orient amb un 23,5%.