Notícia Andbank tanca el 2016 amb un benefici net de 47 milions d’euros El resultat està per sota del registrat el 2015 però supera en un 19% el previst La seu central d’Andbank. Autor/a: D. R.

Andbank va tancar el 2016 amb un benefici net de 47 milions d’euros, per sota dels aproximadament 55 milions que va guanyar el 2015, però un 19% per sobre del previst, malgrat els tipus d’interès sota mínims històrics en la zona euro, la inversió en creixement internacional i els criteris de prudència en la gestió del balanç. Pel que fa als recursos gestionats, el banc va destacar que es mantenen entorn dels 22.000 milions d’euros, «reafirmant el grup com a líder a Andorra». Aquestes dades consoliden la línia positiva que l’entitat va iniciar el 2008..



Andbank també va informar que ha tornat a batre «el seu màxim històric» en generació d’ingressos, amb un marge ordinari de 256 milions d’euros, que confirma «l’excel·lent capacitat del model de negoci» en resultats.



En un entorn internacional complex, l’entitat assegura que aquest bon resultat es deu a la consolidació del seu model especialitzat en banca privada, diversificació geogràfica i a la confiança dels clients.



El conseller delegat del grup, Ricard Tubau, va destacar que estan «molt orgullosos, no només dels resultats obtinguts aquest any, sinó del projecte a llarg termini».