La 2a Biennal recupera l’antiga Fàbrica d’Escaldes

L’antiga Fàbrica de la Llana d’Escaldes-Engordany va acollir ahir la inauguració de la segona Biennal de Land Art, que posa en valor el patrimoni natural i arquitectònic del país amb una cinquantena d’obres col·locades en tres espais expositius.



Segons informa l’ANA, a banda de a l’emblemàtica fàbrica escaldenca –tancada al públic i abandonada fa molts anys–, també es poden trobar obres al Camí dels Drets Humans, que connecta Sant Julià de Lòria amb Ordino, i que ret homenatge al camí que van agafar els refugiats per travessar els Pirineus buscant la llibertat. A més, hi ha un tercer eix expositiu al voltant del Mirador del Roc del Quer, denominat Els Miradors i on s’han ubicat diverses intervencions.

Una dotzena de països / Des d’ahir i fins el 28 de juliol es podran visitar obres d’artistes de més d’una dotzena de països, amb les quals es pretén ajudar a construir un paisatge contemporani i «una manera diferent d’interpretar un lloc, un territori o un país», segons va destacar el comissari del Land Art, Pere Moles.

Novetats / Entre les principals novetats, Moles va remarcar la possibilitat de recuperar l’antiga Fàbrica de la Llana, per on han passat milers de treballadors i que ha estat el motor de la parròquia durant més de 40 anys. El comissari també va matisar la implicació de la Fundació Sorigué, entitat catalana que compta amb una de les col·leccions d’art contemporani més importants d’Europa, i que ha cedit obres molt destacades.



Consolidació / Durant el discurs d’inauguració, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, es va mostrar orgullosa de poder acollir part d’aquest esdeveniment en un espai que «va ser el motor de la parròquia durant molts anys». Alhora, va animar a tot el públic a gaudir de les reflexions al voltant de l’art i la natura i va desitjar que el Land Art es consolidi amb molt d’èxit.