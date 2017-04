L’auditori Claror de Sant Julià va acollir dijous l’espectacle Escape Show. Una obra on la participació del públic és essencial i on els espectadors tenen 90 minuts per resoldre un seguit d’enigmes i aconseguir l’antídot a la toxina mortal que se’ls administra a l’inici de l’actuació.



Segons va informar ahir el comú lauredià, a l’espectacle hi van assistir prop de 400 persones i el públic va quedar «encantat» amb aquest model innovador i interactiu d’obra teatral. Per tot, el conseller de Cultura de Sant Julià, Josep Roig, va assegurar que la resposta, en general, «va ser molt positiva».



L’obra / Clara Cape (interpretada per Laia Mendoza) va ser l’encarregada dijous de presentar Escape Show i ajudar al públic en la seva recerca de l’antídot. Així, sota un toc d’humor i certs aires de prepotència (fent referència al personatge), Cape va anar guiant als espectadors.

Ara no desvetllarem els enigmes i el desenvolupament de l’obra, ja que la producció continua en circulació i el públic ha de viure en primera persona tota la creació teatral, tot i això, podem esmentar que només començar, Cape va deixar una cosa clara: en entrar a l’auditori i acceptar les condicions de l’espectacle, «heu escollit morir».