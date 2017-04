Una nova incidència deixa sense línia els clients de telefonia fixa

El servei de telefonia fixa es va veure afectat novament ahir al matí després que dijous ja es registrés una avaria a la xarxa transportadora d’Andorra Telecom.



Segons va informar la parapública, els primers problemes amb el servei es van produir poc abans de les vuit del matí. I malgrat que encara no se sap la causa exacta de la incidència, Andorra Telecom va puntualitzar que l’avaria es va produir degut a una degradació del servei que va «acabar afectant la telefonia residencial del país». Els serveis de telefonia fixa especifica d’empreses «no es van veure pertorbats» i hi va haver alguna afectació «aleatòria» en el servei de telefonia mòbil.

Els fets / Les incidències (d’ahir i dijous) es van originar a la xarxa transportadora de telefonia fixa de la central d’Andorra Telecom ubicada a la Massana. En detectar el problema, la parapública va «vascular» dijous el trànsit del servei cap a la central de la Comella, «que actua com a back up». I en paral·lel, es va continuar treballant en la resolució de l’avaria ubicada a la xarxa de la Massana. Els treballs van finalitzar de matinada.

Monotorització / Fruit de la intervenció, es va mantenir la monotorització del sistema a la central de la Massana perquè llavors «funcionava tot correctament. Però a partir de primera hora del matí d’ahir, es va detectar un nou problema col·lateral que no era detectable fins que hi hagués una important incorporació d’usuaris a la xarxa», va destacar Andorra Telecom.

Finalment, a les onze del matí d’ahir es va poder sol·lucionar la incidència. Tot i això, es mantindrà el servei a través de la central de la Comella fins que s’esbrini la causa específica de l’avaria.

Usuaris afectats / Segons Andorra Telecom, no es pot saber el nombre exacte de clients afectats, «ja que la incidència es va produir a les vuit del matí i a aquella hora no hi ha un ús massiu del servei». Per aquest fet, la parapública no es planteja donar cap compensació als clients de la xarxa.