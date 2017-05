Mor l'ex-ministra d'Educació, Joventut i Esports, Carme Sala

Carme Sala Sansa, ex-ministra d’Educació, Joventut i Esports, va morir el diumenge a la matinada. Sala va ocupar aquest càrrec durant quatre anys (1994-1998) durant el primer mandat del liberal Marc Forné. En aquell moment, l’equip Executiu estava en minoria en el Consell General i, per això, Forné necessitava al seu costat gent de confiança, com ho va ser Sala.



Nascuda a Andorra la Vella, Sala va estudiar traducció i interpretació. Juntament amb el seu marit, va fundar l’empresa de traducció, interpretació, correcció i transcripció Bornal, que actualment ofereix serveis en català, castellà, francès, anglès, alemany, italià, rus i xinès.

Una vida dedicada al país / A més, un cop va finalitzar les seves funcions com a ministra, va seguir ocupant diversos càrrecs dins de l’administració i al servei públic. En aquest context, va ser l’ambaixadora permanent d’Andorra al Consell d’Europa del 2004 al 2006. També va ser la cap de la diplomàcia del Principat davant la Unió Europea, Bèlgica, Luxemburg entre el 2006 i 2007, durant el mandat del liberal, Albert Pintat. També amb Pintat com a cap de l’Executiu, Sala va ser ambaixadora a Alemanya entre el 2004 i el 2009, així com de Polònia entre el 2006 i 2009.



Pintat, que va compartir equip ministerial amb Sala durant el mandat de Marc Forné, va destacar que l’ex-ministra d’Educació era una persona «d’una seriositat i rigor excepcional». Així mateix, l’ex Cap de Govern va assenyalar que Sala «tenia una gran imatge, tothom que la coneixia sabia que era una persona digna de confiança», segons unes declaracions que recull l’ANA. A més, pel que fa a la seva designació com a Ambaixadora d’Alemanya, Pintat va argumentar que li va oferir el càrrec perquè «tenia un gran domini de la cultura d’aquell país, gràcies al seu marit».



Per una altra banda, Sala també va ser la presidenta de l’Institut d’Estudis Andorrans del 1994 al 1997.

En un altre context i segons es va donar a conèixer ahir, l’ex-ministra va deixar per escrit que no volia cap enterrament ni condol.