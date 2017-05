Notícia El personal de FEDA no es considera ben pagat Els treballadors de la companyia estan desmotivats i pensen que l’organització no està ben estructurada Una treballadora a les oficines d’atenció al públic de FEDA, a la plaça Lídia Armengol Vila. Autor/a: ENGINESA

A la direcció de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) se li gira feina. Els treballadors no es consideren ben pagats, constaten falta comunicació i troben a faltar una organització més eficient i estructurada. Aquestes són algunes de les revelacions que han sorgit de l’enquesta d’opinió proposada a 108 empleats de FEDA, dels quals van participar el 82% (89 persones). El qüestionari de clima laboral, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, es va realitzar entre el 28 de juny i el 29 de juliol del 2016. La consultoria encarregada del qüestionari ha estat la firma internacional Korn Ferry - Hay Group.



L’enquesta d’opinió constava d’una llista d’afirmacions a les quals els treballadors havien de respondre si hi estaven a favor o en contra, o es mantenien neutres. Com més baix ha estat el percentatge favorable de la resposta, la companyia elèctrica ha detectat quins són els punts que ha de reforçar.



En l’apartat dedicat a retribució i beneficis, un 52% dels enquestats van contestar que no al plantejament «considero que el meu sou és just, comparat amb el sou de persones que realitzen un treball similar en altres organitzacions», i un 47% va negar la premissa «crec que rebo un salari just per la feina que faig».



Poca confiança / La confiança en la direcció tampoc no n’ha sortit molt ben parada. El 47% no creu que «l’organització és oberta i honesta en les comunicacions amb els empleats; un 38% nega que, «en general, la meva organització està gestionada amb eficàcia i ben dirigida» i un 35% no confia «en l’equip directiu de la meva organització».

L’organització interna sembla ser un dels punts febles de FEDA. Un 51% dels treballadors que van participar a l’enquesta de clima laboral van rebutjar l’afirmació que «l’organització està estructurada i organitzada de manera eficient».



El qüestionari també interpel·lava els empleats sobre la col·laboració i el seu paper actiu dins de l’empresa. A la pregunta de si FEDA «es fomenta l’intercanvi d’idees i recursos en tota l’organització», un 45% va respondre negativament. En general, el personal de la companyia elèctrica no sent que les seves qualitats estiguin reconegudes ni aprofitades. Un 35% opina que en el seu lloc de treball no s’aprofiten les seves aptituds i capacitats; un 45% afirma que l’organització no el motiva a contribuir més del requerit i un 39% admet que no sent més motivat per anar més enllà de les responsabilitats formals del seu lloc de treball.



Tot això porta a un 36% del personal a considerar que no té oportunitats per assolir els seus objectius professionals en l’organització, i un 34% assegura que no se l’anima a crear noves o millors maneres de fer les coses.



Per contra, el 73% dels treballadors subratlla que a FEDA se’l tracta «amb respecte com a persona», el 64% diu que l’organització li dona suport «perquè pugui tenir un equilibri raonable entre la meva vida personal i professional» i un 61% confessa que el seu de treball és «interessant i reptador». A més, confien en la companyia i el seu futur, i en el seu paper: un 69% se sent satisfet «de com contribuïm al progrés econòmic i social del país».



Fortaleses i oportunitats / Amb els resultats de l’enquesta de clima laboral, s’han identificat a FEDA diverses fortaleses i oportunitats. Com a fortaleses: la qualitat del servei i productes de la companyia; l’orientació i compromís per satisfer les necessitats de la clientela; formació i desenvolupament; equilibri entre la vida personal i professional, i sentiment d’orgull per la contribució al progrés econòmic i social del país.



Per contra, com a oportunitats de millora i que s’han marcat com a prioritats en el pla d’acció 2017, hi ha l’eficiència interna de l’organització; la manca d’intercanvi d’idees i col·laboració entre departaments; el reconeixement per la feina realitzada i feedback clar, i una comunicació més oberta i honesta.



FEDA treballa ara per enfortir les fortaleses i desenvolupar les oportunitats per aconseguir un millor clima laboral i treballadors més satisfets i motivats. Entre aquests objectius hi ha els de facilitar promocions, mobilitat interna i establir carreres professionals, i millorar la comunicació bidireccional.