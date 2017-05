Notícia Un altre Dia del Treballador amb les botigues obertes Els sindicats i els partits preparen una jornada poc festiva amb vuit conferències al vespre La manifestació del Dia del Treball celebrada l’any 2011 passant per l’avinguda Meritxell Autor/a: Tony Lara

El primer de maig es presenta a Andorra com els darrers anys, amb la majoria dels residents que no treballen fora del país de pont, i amb els que són al país treballant i, per tant, amb poques possibilitats, i ganes, de reivindicar els drets dels treballadors.

Malgrat tot, des dels sindicats no es desisteix, i se segueix apostant pel dia internacional de reivindicació dels drets dels treballadors organitzant enguany una sèrie de xerrades convocades al vespre, per poder captar així més assistència.

Segons Gabriel Ubach, president de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), el fet que el dia 1 sigui un dia laborable al Principat (les oficines fan festa però per al sector del comerç és un dia més), celebrar l’acte reivindicatiu al vespre pot assegurar-ne més assistència.



Així doncs, de manifestació, ni parlar-ne un any més, ja que des dels sindicats estan convençuts que si les autoritats no els fan cas, la gent no sortirà al carrer de cap manera. I l’arrossada popular dels darrers anys també ha passat a la història, substituïnt-se per un refrigeri al final de les xerrades d’aquest vespre.



Les conferències van encarades a parlar sobre els drets laborals, i les obrirà Gabriel Fornieles, del Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT),amb una ponència introductòria a l’acte que se celebrarà a les vuit del vespre a la Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany.



Algunes formacions polítiques també se sumen a l’acte central (i únic) de la diada, amb Ferran Guillot, Joseba Imanol i Joan Seguí de Podem Andorra que parlaran de les «pors socials» i d’«els tres vuits».



Posteriorment, el psicòleg Omar El Bachiri impartirà una xerrada sobre el mobbing laboral i Guillermo Caterino de Podem la Seu d’Urgell parlarà de la figura dels transfronterers.



El Partit Socialdemòcrata (PS) enguany es torna a sumar als actes amb una ponència de Rosa Gili, que parlarà de la Llei de drets sindicals i la retallada dels drets laborals.



Tancarà l’acte el president de l’USdA, Gabriel Ubach, a mode de resum i cloenda just abans de finalitzar la reivindicació del Dia dels Treballadors amb un refrigeri.



El Dia Internacional dels Treballadors és la jornada reivindicativa del moviment obrer mundial.



Aquesta jornada de lluita pels drets de les persones treballadores va ser establerta al Congrés obrer socialista celebrat a París el 1889. Es va decidir que, en homenatge als «Màrtirs de Chicago», treballadors anarquistes executats als EUA, l’1 de maig seria el dia de protesta i reclamacions obreres (curiosament als Estats Units el Dia del Treball se celebra el primer dilluns de setembre). En aquell moment, la gran reivindicació que s’establí fou la jornada de vuithores. La vaga era l’instrument que es decidí d’emprar cada 1 de maig per forçar la patronal i els Estats liberals a acceptar la jornada de vuit hores.



La campanya tingué molt d’èxit i, a poc a poc, prengué importància i es consolidà com a jornada de lluita de tot el moviment obrer mundial, més enllà de les tendències i faccions ideològiques.