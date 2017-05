El pitjor dels casos pel MoraBanc

El desplaçament a Miribilla deixava entreveure al BC MoraBanc Andorra tres possibles situacions: una victòria hauria suposat una renda de tres triomfs respecte a la novena posició i per tant, la classificació virtual per als play-off; una derrota per menys de quatre punts mantenia el Bilbao amb vida però hauria permès guanyar-li l’average després del 85-81 al Poliesportiu; i en el pitjor dels casos, el que finalment es va produir, era perdre per cinc o més punts i veure reduïda la diferència de victòries a una. Així és com està la situació actual a la Lliga Endesa. El Múrcia, que segueix l’estela per darrere, va guanyar i per tant la vuitena plaça és cosa de tres. Amb tot, l’equip que dirigeix Joan Peñarroya, tal i com es va encarregar de recordar el propi entrenador en el postpartit, continua depenent de sí mateix.



Hervelle, qui acabaria sent el factor desequilibrant amb 10 punts, 22 de valoració i 12 rebots dels quals 78 van ser ofensius, va ser l’encarregat d’estrenar l’electrònic a un Miribilla que va fregar els 9.000 espectadors –la xifra que acostuma a fer– en un primer quart de màxima igualtat (va continuar amb el 4-4 i el 12-12) i rendes mínimes tant per als homes de negre (19-14 va ser la màxima) com per als de Peñarroya, que ho van aconseguir sobre la botzina gràcies a un triple de Navarro en l’últim sospir (21-23).



Els dos equips tenien clar que l’agressivitat defensiva era necessària per mantenir-se en vida en un partit que per al Bilbao era de morir o sobreviure. Aquest factor, per moments, li va passar factura. Es va veure afectat sobretot abans del descans, amb un MoraBanc més còmode al parquet, més sòlid en defensa i amb més opcions bones de tirs que el seu rival. Es va començar a reflectir al marcador al segon quart. A la que els de Peñarroya van afinar la punteria, es van trobar amb un parcial d’1-10 que li va permetre escapar-se de set (28-25, minut 17).

Un BCA millor perdia al descans / Com era d’esperar,el Bilbao va reaccionar i si no va capgirar el marcador abans del descans va ser pel baix encert des del 4,60. Als darrers dos minuts va tornar-li el parcial al MoraBanc (8-2) amb un triple de Tabu a l’última jugada però deixant-se tres punts en sis tirs lliures. Així que 36-37 i retirada als vestidors.



El Bilbao va tornar a la pista amb una actitud voluntariosa, amb ganes de lluitar-ho tot i generar dubtes als tricolors. En dos minuts ja havia capgirat un marcador que ja conservarien fins el final.



Walker va reprendre el caseller de punts però dos tios curtits com són Mumbrú i Hervel van posar-se l’equip a l’esquena i van fer pujar el 41-39. Jelínek i Schreiner van tractar de redreçar la situació provant en triple en una mateixa jugada, però no van veure cistella i sí ho va fer Todorovic per posar el de Carles Duran set amunt (46-39, minut 26).

Me la claves, te la torno / Antetokounmpo i el seu poder físic van tallar l’hemorràgia a temps. Una safata, un lliure i un alley-oop van servir per tornar a posar els cors a mil en un partit d’alt ritme, de lluita, d’igualtat. Ple de rèpliques.



Seguim. 48-44 i tres minuts per endavant fins l’acabament del tercer quart. Els veterans adquirien protagonisme per combatre l’enorme pressió que suposava cada atac. Mumbrú, Navarro, Stevic, Buva, Stevic, Salgado, Jelínek... L’intercanvi de cops va deixar un 55-52 per entrar al darrer quart, que podia haver estat un nou empat si Schreiner no piqués ferro en un triple a l’últim segon.



El rebot havia castigat, i ho va fer d’una manera encara més notòria als últims deu minuts. Diuen les estadístiques que el Bilbao va acabar amb 47 i el MoraBanc amb 32. Però la lectura és que gairebé una de cada dues errades en el tir a la cistella del MoraBanc la recuperava el Bilbao: 23 rebots defensius per als tricolors i 17 ofensius per als homes de negre. Dos d’ells en els primers atacs del darrer quart van traduir-se en un preocupant 62-54. El MoraBanc va tornar a agafar alè amb Navarro i Stevic (64-61) però quan podia empatar, era incapaç de fer-ho. És el cas dels intents de Navarro i un nefast Albicy (cap punt en quatre intents) des del triple que van tocar ferro i que van contrastar amb el d’Hervelle, que va petonejar la xarxa i que de nou donava al Bilbao un avantatge de vuit punts a poc més de dos minuts per al final.



El bitllet per al play-off estava difícil, però encara es podia lluitar per defensar l’average particular. Però va ser impossible. Mumbrú es va encarregar de que fos així. Va demanar la pilota i es va menjar Walker en el colze a colze. A la rèplica, l’americà va fallar sol de tres i els àrbitres van xiular tècnica a la banqueta del MoraBanc. 76-67, quedava mig minut i possessió per al Bilbao. A passar pàgina. Queden tres jornades a disputar en set dies i a la pròxima, el líder València ve al Poliesportiu i el Bilbao, a Tenerife. Preparin els desfibril·ladors.