Notícia Nou cursos de la Universitat d’Estiu de la UdL a la Seu Enguany l’oferta es centra en l’àmbit de la salut i el benestar La Universitat d'Estiu en una edició anterior Autor/a: Ràdioseu

La Universitat de Lleida programarà enguany un total de 9 cursos a la Seu d’Urgell dins de seva oferta formativa d’estiu aquest 2017. Les classes de la Universitat d’Estiu previstes a la capital alturgellenca es duran a terme entre el 17 i el 21 de juliol segons informa RàdioSeu.



El ventall de cursos proposats a la Seu inclouran diverses temàtiques, enguany vinculades especialment a l’àmbit de la salut i el benestar. Així, entre les opcions presentades hi ha el curs de Mindfulness, juntament amb Productivitat, benestar i talent personal; Exercici físic i salut: treball multidisciplinar en patologia respiratòria; Aproximació a la pedagogia sistemàtica: obrint el cor i la mirada per poder educar; Passejades per a escriptors; El maltractament i l’abús sexual infantil; i Eines per al benestar i la felicitat. El programa es completa amb un curs sobre Treballar per projectes a l’aula i un altre sobre El món de Shakespeare.