Notícia Èxit del taller per emprenedors a Tremp La xerrada volia formar els empresaris per la millora de la gestió emocional El coach Gorka Bartolomé.

Un total de 21 empresaris/emprenedors, van participar el passat dijous al taller «Eines per a l’autogestió de l’emprenedor». El taller organitzat pel servei de promoció econòmica del Consell Comarcal del Pallars Jussà a través del programa Catalunya Emprèn i Global Lleida va ser impartit per Gorka Bartolomé, Coach per ICF.



Sota la premisa que l’aventura d’emprendre requereix tot un seguit de competències personals d’autogestió que per regla general no s’ensenyen a cap escola de negocis es va promocionar aquest curs per emprenedors.



El contingut del taller va oferir a l’assistent un conjunt d’eines per a la millora de la seva gestió personal i emocional, de manera que pugui obtenir el màxim rendiment com a emprenedor i coneixer d’aquesta manera els seus punts forts i febles.