Els comerciants estan d’acord amb ampliar el nombre d’aparcaments

Els comerciants es mostren favorables a incrementar el nombre de places de pàrquing a Andorra la Vella. La cònsol de la capital, Conxita Marsol, va anunciar recentment que la capital necessita unes 8.000 llocs per aparcar, dels quals 5.000 són de pupil·latge (de lloguer) i uns altres 3.000 de rotació. És en aquest context que les tres principals associacions de comerciants d’Andorra la Vella estan d’acord amb aquesta ampliació del nombre de pàrquings que, creuen, pot servir per atreure un major nombre de turistes que arribin a la capital per anar de compres, així com per oferir-los un millor servei. «Com més places de pàrquing hi hagi millor, vindrà més gent», exposa Rosa Pascuet, presidenta de l’associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres. Ara, opina, la gent es desplaça a la zona de Vivand a d’Escaldes-Engordany perquè allà hi ha moltes places per aparcar. Per això, defensa que la gent no va al centre d’Andorra la Vella. En aquest context, Pascuet assenyala que «és una bona iniciativa» la proposta de la cònsol per ampliar el nombre d’aparcaments.



Marsol va explicar que, amb l’objectiu d’incrementar les places a la capital, s’ha revisat de cara l’any vinent l’ordinació tributària comunal. Amb això aquells propietaris que vulguin construir un aparcament tindran una reducció del 90% de l’import de les quatre taxes: la de la xarxa d’aigua pública, la d’aigües residuals –o clavegueram–, la de llicències urbanístiques i la de serveis urbanístics de revisió de projectes i impost de construccions. «Busquem la col·laboració tant pública com privada perquè el comú no té ni disposició econòmica ni de terrenys per poder edificar», va subratllar la cònsol a mitjans d’abril quan va donar a conèixer la mesura.



«És una molt bona iniciativa, ara només falta que els privats facin pàrquings», destaca Pascuet.

Manca de places per les festivitats / Víctor Martín, president de l’associació de comerciants del Centre Històric Casc Antic, també veu amb bons ulls la proposta. «Personalment em sembla bé, només fan falta més places de pàrquing quatre dies a l’any, però és important que quan es necessitin n’hi hagi», argumenta Martín. En aquest context, assegura que durant la festivitat Carnaval, que a més va coincidir amb les fortes nevades de febrer, es va «col·lapsar» Andorra la Vella amb l’arribada de vehicles. Per això, diu que aquesta mesura «és un afegit», però que pot ajudar a atreure més turistes a la ciutat. «Els aparcaments no són una prioritat, però és interessant tenir-los pels dies que hi ha més afluència a Andorra la Vella, que és la capital i, a vegades, la gent se n’oblida», emfatitza Martín.



Opina de la mateixa manera la presidenta de l’associació de comerciants de l’Avinguda Meritxell, Sònia Yebra. En aquesta línia, manifesta que maquen aparcaments el mes de juliol, quan hi ha l’espectacle del Cirque du Soleil, durant la festivitat de Nadal o en els ponts. «És una proposta fantàstica, les places seran benvingudes, hi ha moltes èpoques de l’any que està tot ple», diu Yebra. Per aquesta comerciant, això no atraurà més turistes, però sí que servirà perquè tinguin «una experiència de comoditat» quan arribin a la capital, ja que no hauran de fer cues o aparcar lluny de la zona comercial.

Més informació / Tot i els beneficis que pot aportar l’increment de nombre de pàrquings, Yebra ressalta que això també haurà d’anar acompanyat amb més informació sobre on són les places on es poden estacionar els vehicles o quins llocs estan lliures. «És important la informatització sobre les places perquè els clients sàpiguen on poden aparcar», puntualitza Yebra.