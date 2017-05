Ferrusola va guardar diners a Andorra abans que els fills

Marta Ferussola va guardar diners a Andorra abans que els seus fills, va informar ahir el diari català La Vanguardia. Segons aquest rotatiu els diners que Ferrusola, dona de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, va ingressar al Principat procedien d’un llegat que el seu pare li va deixar quan va morir el 1980.

Fins ara, els primers rastres dels Pujol a Andorra corresponien al 1990 quan tots els fills de l’expresident són majors d’edat i arriben els diners des de Suïssa en un compte de Jordi Pujol fill. Aquests diners, presumiblement, provenien d’una herència del pare de l’expresident, que també va morir el 1980 com el progenitor de Ferrusola. En un període de dos anys, tots els fills de Pujol-Ferussola acaben tenint un dipòsit del Principat, on dipositen la seva part del llegat.



Ferrusola, però, hauria obert abans el compte, tot i que no s’especifica quan. El seu pare tenia l’empresa tèxtil José Ferrusola SA. Quan va morir el 1980, el germà de la dona de l’expresident va heretar la companyia que va acabar el 1987 quan va ser adquirida per Tipel. Els propietaris d’aquesta empresa era la família de Lluís Prenafeta, que va ser el secretari de la Presidència de la Generalitat quan Pujol n’era el president. En concret, va ocupar aquest càrrec durant deu anys, del 1980 al 1990. Actualment, Prenafeta està sent jutjat per l’Audiència Nacional en el marc del cas de corrupció Pretòria, juntament amb l’exconseller de CIU Macià Alavedra, l’exdiputat del PSC Luis García i l’exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. ¡