La motorada independentista arriba fins al Pallars Sobirà

El passat dissabte van parar a Sort La Motorada – Volta a Catalunya. Els vehicles van arribar cap a les dotze del migdia a la capital del Pallars Sobirà on hi van estar al voltant de mitja hora abans de marxar cap a la Pobla de Segur, segons va informar l’Ajuntament de Sort en un comunicat. Això va obligar a tallar al trànsit l’Avinguda Comtes del Pallars amb la finalitat d’acollir l’esdeveniment.



La Motorada – Volta a Catalunya és una iniciativa que persegueix reivindicar la independència de Catalunya a través dels vehicles de les dues rodes. A través d’aquesta proposta es recorren mil quilòmetres de Catalunya en tres del 29 d’abril a l’1 de maig. Amb això, es vol que l’acte sigui el màxim d’inclusiu i accessible per la major part de la població del territori.



En cada una de les poblacions, com va passar a Sort, es llegeix un manifest reivindicatiu en favor de la llibertat de Catalunya i al mateix temps se celebrarà un acte de lliurament a les autoritats locals de la Moto Estelada, signada pel Molt Honorable President de la Generalitat i els 72 diputats independentistes del Parlament de Catalunya. La Motorada és un grup de persones que estima, usa o sent passió per la moto i que té consciència de formar part d’un col·lectiu propi i, a més, amb consciència nacional i d’Estat, motiu pel qual es manifesta obertament a favor que Catalunya exerceixi el seu dret a autogovernar-se i a gestionar els seus recursos.