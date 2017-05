La Lliga ja és cosa de dos: Don Denis o Tic Tapa

La Lliga Nacional és cosa de dos. El Don Denis, que continua líder amb pas ferm i el Tic Tapa UE Sant Julià, que li segueix el rastre a sis punts quan falten tres jornades perquè acabi el play-off. El cap de setmana que ve s’enfronten els dos candidats al títol i serà el primer match ball per als colomencs per tornar a aixecar el títol de campió.



El Tic Tapa es va imposar per 1-2, a la UE, que ha perdut així tota opció de ser el campió. Els d’Emiliano González van veure com Isaac Padilla marcava dos gols en la primera part que només van saber contrarestar amb el d’Àlex Martínez al minut 56. El Don Denis, de la seva banda, va golejar el Lusitans per 1-4 en un partit que va dominar de principi a fi. Juanfer i Sosa van marcar per als d’Imbernón abans del descans, Pousa va retallar diferències de penal al meridià de la segona part i Riera i Andreu Ramos van sentenciar.



En el play-off pel descens, Ordino va vèncer però també l’Encamp, que continua a sis punts de la promoció pel descens.