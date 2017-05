Notícia 2.020 persones tenen prohibit l’accés a les sales de joc d’atzar El 90% de la gent que no pot entrar al bingo rep algun tipus de prestació socioeconòmica Entrada a la sala de joc del Bingo Star’s. Autor/a: ÀLEX LARA

Actualment, 2.020 persones tenen prohibit l’accés a les sales del joc. En el 90% dels casos el motiu és perquè són persones «afectades per prestacions socioeconòmiques». El 10% restant és gent que s’ha autoexclòs i ha demanat, voluntàriament, que se li prohibeixi entrar a qualsevol local on hi hagi jocs d’atzar, o persones afectades per altres casuístiques. Amb tot, el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) puntualitza que, segons la seva base de dades, «el nombre de persones que es poden veure afectades per aquesta restricció oscil·la entre 2.000 i 3.000 persones, en funció de la temporalitat de la prestació rebuda, atenent a les característiques i particularitats de la mateixa, ja que poden ser mensuals, trimestrals o anuals, és a dir, amb un termini definit».



La Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, estableix l’aprovació d’un Reglament de constitució del Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc d’Atzar, que comunica les dades entre el CRAJ i els operadors de jocs d’atzar, «quant a les persones que tenen prohibit o limitat l’accés a les sales de jocs d’atzar».

El Reglament es va aprovar el 29 de juny del 2016 i, per consegüent, el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc d’Atzar, que «garanteix l’efectivitat de les prohibicions de participació en els jocs d’atzar en virtut de l’article 65 de la Llei, i s’hi inscriuen les persones que tenen prohibit o limitat l’accés a les sales de jocs d’atzar dels operadors de les categories 1 i 2 i l’exercici dels jocs d’atzar que s’hi desenvolupen».



En compliment de la Llei, la base de dades del CRAJ disposa d’una llista de persones que tenen l’entrada prohibida al bingo i a qualsevol sala on es desenvolupin jocs d’atzar. Com dèiem, un dels col·lectius amb l’accés prohibit –que abraça la majoria de les persones amb restricció– són «les persones nacionals o residents beneficiàries d’ajudes concedides per criteris socioeconòmics provinents de l’Administració, o persones nacionals o residents beneficiàries d’ajuts de caràcter socioeconòmic provinents d’entitats andorranes subvencionades per l’Administració».



Criteris socioeconòmics/ Quant a les tipologies d’ajudes socioeconòmiques subjectes a la legislació del CRAJ són les següents: «a) Prestacions d’ensenyament superior per a matrícula, per a material, per a manutenció, per a desplaçament, per a residència i per a beca salari. b) Prestacions d’educació per a matrícula, per a material, per a manutenció, per a desplaçament, per a residència, per a menjador escolar, per a transport escolar i per a esquí extraescolar. c) Ajuts econòmics ocasionals, excepte quan el beneficiari estigui en una situació d’acolliment familiar, constatada i en seguiment per part del ministeri competent en matèria d’afers socials, o tingui reconeguda la condició de persona discapacitada, havent estat valorada per la Comissió Nacional de Valoració (Conava), del ministeri competent en matèria d’afers socials. d) Prestació econòmica per fill a càrrec. e) Prestació econòmica per desocupació involuntària. f) Ajut econòmic a l’habitatge de lloguer. g) Pensió de solidaritat per a la gent gran. h) Qualsevol altre ajut, prestació social o pensió que es pugui atorgar, si es declara expressament i públicament la seva finalitat socioeconòmica».



Més prohibicions / Entre la resta de persones que no poden entrar a una sala de joc hi ha les que, sota criteri mèdic, determini l’organisme encarregat dels tractaments de les conductes addictives.



Tampoc tindran les portes obertes les persones que tinguin problemes de dependència amb el joc. La prohibició d’accés pot ser formulada per la persona afectada al CRAJ. L’entitat reguladora del joc pren la seva decisió després d’haver donat audiència a la persona interessada i, d’acord amb els informes pertinents, estableix la durada de la prohibició, així com els terminis de renovació o pròrroga.



Tampoc poden jugar les persones nacionals o residents que, per decisió judicial, hagin estat declarades incapaces, pròdigues, insolvents o en suspensió de pagament o fallida, mentre no siguin rehabilitades.



En canvi, les persones que tenen alguna discapacitat psíquica poden accedir a les sales de joc d’atzar, sempre que les acompanyi una persona tutelar degudament acreditada. Amb tot, l’entrada no les autoritza a participar en cap dels jocs d’atzar que es practiquin a les sales autoritzades.



Des del CRAJ es vol ressaltar que «el percentatge de potencials jugadors entre el nombre total de persones que tenen prohibit l’accés a les sales de joc del bingo, és del tot residual».