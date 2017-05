Notícia El personal del Punt exigeix una rotonda i la parada d’autobús Els treballadors es concentren avui i demà i dijous tenen reunió Concentració dels treballadors del Punt de Trobada, ahir al matí. Autor/a: MARICEL BLANCH

Un centenar de treballadors de l’E. Leclerc Punt de Trobada es van concentrar ahir davant del centre comercial per reivindicar que es torni a habilitar la parada d’autobús i exigir la construcció d’una rotonda per accedir a l’establiment.



El personal va desplegar dues grans pancartes, va xiular i cridar consignes durant mitja hora, de les 8.30 hores a les nou del matí, i avui i demà repetiran l’acció. Dijous al matí, els representants del col·lectiu tenen una reunió prevista amb el cap de Govern, Toni Martí, a la qual potser assistirà el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres.



Una de les portaveus dels treballadors, Marta Llamas, va explicar ahir que des que es va suprimir la parada de bus, l’octubre passat, els que es desplacen fins al centre comercial amb transport públic han de caminar dos quilòmetres. Llamas va recordar que la petició ja es va entregar al cap de Govern acompanyada de 12.000 firmes de suport, però encara no han obtingut resposta. El col·lectiu espera que la situació es desencalli durant la reunió de dijous. «Això ja s’ha allargat massa en el temps. El Govern es va comprometre a restablir el servei d’autobús el més aviat possible, però han passat cinc mesos i continuem sense resposta», va argumentar Llamas.



A més, l’eliminació del gir a l’esquerra davant del Punt obliga els vehicles a anar a girar al punt rodó més pròxim, a uns dos quilòmetres en els dos sentits de la marxa, i això ha provocat la pèrdua de clientela. «Volem una rotonda, volem tenir els mateixos serveis i drets que qualsevol treballador, no estem fora del país, i som una plantilla el suficientment important –més de 400 treballadors– perquè se’ns faci cas i se’ns escolti», va exposar la portaveu.



El servei regular d’autobús va deixar d’aturar-se al centre comercial amb l’eliminació del gir a l’esquerra, ja que li suposava anar a girar a la rotonda de la depuradora. «L’empresa va considerar que no volia fer els 2,5 quilòmetres que hi ha fins a la rotonda en direcció a Espanya i aquell dia va tallar el servei, deixant a molts treballadors sense poder accedir a la feina amb el servei de bus. Tot l’hivern pujant i baixant a peu», va afegir Llamas.



L’equip del centre comercial està convençut que hi ha espai per a la rotonda, i que és necessària, també per l’accés de la clientela. «Som una empresa molt gran, aportem molt a la riquesa del país, llocs de feina, impostos, i hem notat la baixada de clients i també que hi ha treballadors que no volen venir», va aclarir la representant de la plantilla.



Farts d’esperar la resposta del Govern tant en el tema del bus com en la rotonda, els empleats d’E.Lecrerc Punt de Trobada van decidir, fa un parell de setmanes, organitzar una acció contundent per expressar públicament la seva «indignació» i «malestar», i esperen una reacció positiva de part del Govern. A més, la concentració l’han fet ha coincidir amb el Primer de Maig, Dia internacional dels treballadors.