Notícia Torres lamenta el moviment veïnal sorgit a Engolasters en contra de l'heliport El ministre garanteix que si no hi ha la seguretat màxima no es construirà

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, lamenta que el moviment veïnal contra la ubicació de l’heliport nacional a Engolasters no s’hagi preocupat per conèixer el projecte ni hagi demanat cap tipus d’informació. El ministre ho va manifestar ahir durant la celebració de la diada de Sant Jaume dels Cortals d’Encamp. Torres va insistir que «volem fer les coses ben fetes i si hi ha alguna cosa que no es pot fer, no es farà», segons informa l’ANA.



El ministre va recordar que actualment s’ha tret el concurs per a la selecció de l’equip multidisciplinar que portarà a terme el projecte i va garantir que «si hi ha alguna cosa que no doni la seguretat màxima no es farà, però hem d’esperar el projecte definitiu».



Torres va mostrar la seva predisposició a rebre els membres del moviment veïnal per informar-los de tots els detalls, ja que va reiterar que sempre que els informes siguin favorables «el projecte tirarà endavant». El ministre es va confessar preocupat per la pressió popular sorgida arran d’aquest tema perquè la infraestructura tindrà totes les garanties de seguretat.



Quant als terrenys de Casa Rossell, propietat del Govern, i que el Comú d’Ordino ha suggerit com a possible ubicació de l’heliport, Torres va puntualitzar que no hi ha hagut cap contacte amb el comú i que, ara per ara, «no estudiarem cap altra zona».