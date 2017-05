Tres persones detingudes pel presumpte robatori de 42 perfums valorats en 1.500 euros

La Policia va detenir la tarda del dissabte passat dues dones i un home no residents de 29, 19 i 28 anys, respectivament, per robar 42 perfums per un valor aproximat de de 1.500 euros en un centre comercial d’Andorra la Vella.



Van ser els agents de seguretat de l’empori els que van avisar les forces de l’ordre en tenir la sospita de què aquestes persones haurien comès un furt de mercaderies que es va confirmar una vegada es va procedir al seu registre.



Els presumptes autors del robatori, als quals se’ls acusa també d’un delicte contra l’ordre públic en ser considerat un grup organitzat, també se’ls vincula amb uns altres fets denunciats al mes de febrer i març per la sostracció de peces de roba per un valor de 500 euros.



Segons va informar ahir la Policia mitjançant un comunicat, la setmana passada es van realitzar tres detencions més per delictes contra la seguretat del trànsit. Dues d’elles es van produir gairebé a la mateixa hora, cap a dos quarts de cinc de la matinada del dijous al divendres. Una va ser a un resident de 26 anys, que es va sotmetre a un control d’alcoholèmia en haver comès una infracció al codi de circulació i va donar una taxa d’1,59 g/l. L’altra també va ser arran d’un control d’alcoholèmia en haver comès una infracció al codi de circulació. Va donar una taxa d’1,80 g/l. i a sobre li van trobar 1,1 grams de marihuana.



La tercera detenció es va produir el divendres a les cinc de la tarda, a un resident de 72 anys que va donar una taxa d’1,86 g/l.