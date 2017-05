Escaldes i la capital freguen el ple hoteler el dissabte i el diumenge

El pont de l’1 de maig ha complert les previsions fetes per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i el Principat ha assolit el 63% d’ocupació de llits. Amb tot, hi ha matisos. Perquè el divendres va ser un dia fluix, sobretot a les parròquies centrals, però el dissabte i el diumenge van ser excel·lents fins el punt que la capital i Escaldes-Engordany, segons va assegurar ahir a aquest rotatiu Manel Ara, «van fregar el ple» tot i que de mitja dels tres dies van estar al voltant del 75% d’ocupació.



El president de l’UHA va mostrar «una gran satisfacció» per com ha anat aquest cap de setmana llarg a nivell turístic i va afegir que les xifres delaten del pont de l’1 de maig com «un dels millors de tot l’any en temporada baixa». Només Ordino no va arribar al 50% de llits ocupats en tot el país.

Un dels factors de més pes per arribar a aquestes xifres ha estat la disputa del Tim Andorra, un torneig que es disputa sempre per aquestes dates, que va néixer fa deu anys aplegant set equips participants i que al 2017 ha arribat als 176, sent un dels més potents a nivell europeu i aconseguint que vinguessin durant quatre dies 2.700 tècnics i jugadors, a més dels acompanyants, que segons l’organització farien que s’arribessin als 5.000 visitants. El propi Ara va admetre ahir que les dades d’ocupació al pont de l’1 de maig «han anat creixent» any rere any, coincidint amb el ritme de creixement del TIM Andorra.



Des del sector del comerç, tant des de l’Associació de Vivand com la de Meritxell no tenien números encara, però sí es va poder a simple vista una gran afluència de gent tant el dissabte com el diumenge, sent el divendres a la tarda i, sobretot ahir, dies en què els carrers estaven més buits.



Operació sortida sense cues / Des del servei de trànsit, a l’espera de les dades oficials, crida l’atenció que amb tan bons números hotelers ahir la operació sortida gairebé ni es notés. Només entre les sis i les set de la tarda van haver-hi cues de fins un màxim de 2 quilòmetres per sortir d’Andorra en direcció a Espanya. Durant la resta del dia el trànsit va ser fluït.



El diumenge va ser un altre dia tranquil, amb una punta de trànsit dens entre dos quarts de cinc de la tarda i les sis a la sortida cap a França. També sobta que divendres no hi hagués ni un moment de cua per entrar al Principat, ni a la frontera del riu Runer ni a la del Pas però per contra, dissabte al matí sí que van haver-hi retencions des de primera hora del matí fins les cinc de la tarda, amb un pic de vuit quilòmetres de cua que va arribar fins la Seu d’Urgell.

Cadenes al Port d’Envalira / Com a dada curiosa, des del servei de Mobilitat també s’ha informat durant aquest cap de setmana llarg la obligació d’equipar els vehicles amb cadenes el divendres fins les onze del matí i des de diumenge a les nou de la nit fins ahir a les onze del matí. Tot i que s’apropa l’estiu, les baixes temperatures durant aquests dies acompanyades de precipitacions han deixat capa blanca de neu en les cotes altes. En el Pas, les nevades han estat tan abundants com per impedir el trànsit per carretera amb normalitat.