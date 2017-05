Una parella andorrana tindrà un nen per gestació subrogada a Ucraïna

Una parella andorrana tindrà un nen a Ucraïna per gestació subrogada, és a dir, mitjançant un ventre de lloguer. David Monge, responsable de Go4Baby, va destacar a EL PERIÒDIC que és el primer matrimoni andorrà que inicia aquest procés a través d’aquesta empresa, ja que fins ara havien treballat només amb parelles espanyoles. «Ha estat un tema complicat», va assegurar Monge. A Ucraïna la gestació subrogada és legal, però no sabien si al Principat també ho era. Per això, quan Go4Baby va rebre la petició dels andorrans el primer que va fer va ser posar-se en contacte amb el Govern per veure si el procediment era possible. «No teníem informació», va precisar Monge que hi va afegir: «el Govern andorrà s’ha esforçat molt perquè això sigui possible».

Procés d’adopció / Un altre dels temes que s’havia d’estudiar és com es podia nacionalitzar el bebè al Principat. «Com que el pare és andorrà, encara que el nen neixi a Ucraïna no hi ha cap problema per nacionalitzar-lo», va exposar Monge. El procediment de nacionalització es farà a través de l’adopció del nounat. «A Andorra el tràmit d’adopció és senzill i no és un procés judicial com a Espanya», va matissar. Al Principat les persones que volen adoptar un nen han de seguir un procés de formació i un altre de valoració, en el qual s’estudia les circumstàncies personals, familiars i socials dels adoptants, així com la seva capacitat d’oferir una educació al menor.



Un altre dels problemes que es van trobar, segons Monge, és que a Ucraïna no hi ha consolat andorrà. És per això que tots els tràmits del bebè, com posar el seu passaport en regla, els haurà de fer el pare en persona en el país de l’Est. «Tot es fa a Ucraïna, el nen neix allà i s’ha de fer el procés de canviar la nacionalitat», va puntualitzar Monge.



Ara, un cop s’ha vist que la família no tindrà cap problema per adoptar el nen, Monge va assenyalar que s’ha començat amb el procés per trobar la persona adient per la gestació subrogada. En aquest context, aquest maig el matrimoni viatjarà a Kíev a visitar la clínica. Allà hauran de comprovar que la dona no pot tenir fills i que no ha tingut èxit amb la fecundació in vitro. Un dels requisits de Go4Baby per l’adopció subrogada és que la dona demostri que no es pot quedar embarassada. «És un tràmit, ells compleixen tots els requisits», va afirmar Monge.