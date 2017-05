Un jove en estat crític perquè li va fallar l’arnès quan feia pònting

Un jove de 25 anys es troba ferit crític després que li fallés un arnès dissabte mentre feia pònting a Esterri d’Àneu. Així doncs, la principal hipòtesi amb la qual treballen els Mossos d’Esquadra és que va fallar el sistema de seguretat de l’arnès.



Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 20.15 hores que hi havia hagut un accident al pont d’Isil, al quilòmetre 127 de la C-147, just a la sortida d’Esterri d’Àneu. El jove, veí de Barcelona, va saltar al buit des del pont, es va precipitar uns 20 metres d’alçada i va caure a la llera del riu Noguera Pallaresa.

Arran de l’accident, el jove va patir policontusions. En un primer moment, va ser traslladat en estat crític a l’Hospital de Tremp, però després el van haver de portar a l’hospital Arnau Vilanova de Lleida. Fins al lloc de l’accident es van desplaçar un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat, dues dotacions terrestres d’aquest cos, així com dues ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques.



L’accidentat va anar a Esterri d’Aneu amb un grup de vuit persones i amb la companyia especialitzada en esports d’aventura Rafting Catalunya, que té menys de dos anys d’antiguitat.

Dos accidents en trenta anys / Ramon Villuendas, alcalde de la localitat, va lamentar l’accident que va qualificar de «situació desafortunada». No obstant això, va recordar que fa més de trenta anys que es fan salts en aquest pont i només hi ha hagut dos accidents, incloent-hi el del passat dissabte. L’altre va tenir lloc fa deu anys. «Són activitats de risc i pot acabar passant un accident alguna vegada o altra», va assenyalar Villuendas, segons unes declaracions que recull el portal web de Viure als Pirineus. No obstant això, va manifestar que les empreses del sector al Pallars Sobirà ofereixen una seguretat elevada. Això ho demostra al fet que el percentatge d’accidents en relació amb el volum de gent que pràctica activitats de risc com el pònting «és molt baix».