Els sindicats s’alcen per denunciar la precarietat jurídica i laboral

Les plataformes i grups sindicals del país es van reunir ahir al Comú d’Escaldes-Engordany per realitzar un seguit de ponències sobre els drets socials i laborals d’Andorra en motiu del Dia Internacional del Treballador. Malgrat que l’assistència a la jornada va ser força escassa, doncs la sala va comptar amb uns 10 assistents, els diferents ponents es van alçar i van fer pinya per denunciar la precarietat laboral i jurídica que es respira al país.



El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USDA), Gabriel Ubach, va destacar que el Govern actual «només fa que instaurar polítiques de contenció» i que ja «és hora que els treballadors del Principat comencin a recuperar el poder adquisitiu que han anat perdent al llarg dels darrers vuit o nou anys. I és que veiem com poc a poc estem sortint de la crisi i com això no s’està reflectint en els salaris ni les pensions dels ciutadans».

Justícia i coprincipat / D’altra banda, el secretari general del Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT), Guillem Fornieles, va destacar que els processos judicials del país relacionats amb el món laboral «són molt lents. Processos que en altres territoris estarien resolts en dos mesos aquí triguen més de dos any en solucionar-se, i això va en detriment econòmic i laboral dels treballadors». Així mateix, Fornieles va posar en dubte el paper dels coprínceps. I és que va matisar que «el cap d’Estat de França mira cap a un altre costat quan sent parlar d’Andorra» i que el d’Espanya «només diu la seva quan li interessa, per dir no a l’avortament o al casino». Per tot, «valdria més que no hi fossin».

Apujar els salaris / Tanmateix, durant el seu discurs, Ubach va insistir perquè s’apugin els salaris «un 10% en els propers quatre anys per començar precisament a estar en la línia de la recuperació que tant s’està anunciant». En relació a aquest fet, el secretari general va recordar que des del Govern s’ha fet cas omís a la proposta d’apujar els salaris i que tot plegat «demostra que des de Demòcrates per Andorra (DA) només es representa als grans empresaris».



Així mateix, i fent referència a l’ex-president català Pasqual Maragall, Ubach va puntualitzar que perquè «les polítiques socials siguin de veritat s’han de votar a l’escola i a l’escala, i això aquí no es fa».

Jubilacions i reactivació/ D’altra banda, Ubach va especificar que les jubilacions estan totalment lligades als salaris i al poder econòmic dels treballadors, i que per tant, també cal que es potenciï aquesta branca i s’apugin les pensions. A més, «quan va començar la crisi es van perdre molts llocs de treball i ara sembla que s’estan recuperant, però estem en el mateix de sempre, la recuperació no es nota en la butxaca del ciutadà».

Ubach també va destacar que malgrat que està molt bé incentivar el turisme, «hem de centrar-nos més en la gent del país i fer que els ciutadans recuperin el poder econòmic per consumir i reactivar l’economia del país, perquè gairebé el 60% del consum d’Andorra és intern».

Les pors socials / En el marc de la jornada, el president de Podem Andorra, Joan Seguí, va parlar sobre les pors socials que cada cop més envaeixen als ciutadans del país. Com per exemple, «la por a ser acomiadats del treball, a no tenir una cobertura sanitària, a no disposar d’una pensió o a no poder tirar endavant amb la família, entre altres».

Segons Seguí, les pors més actuals són les «relacionades amb la sanitat i situació laboral». A més, els «estaments polítics no estan emfatitzant amb els ciutadans i no estan fent res per resoldre i treure aquestes pors». Afegint que tots «hem de viure tranquils».



Amb tot, Seguí va puntualitzar que no hi ha «proximitat» entre els ciutadans i els polítics i que «no hi ha llibertat política». Posant com a exemple que els residents no poden votar en unes eleccions comunals, «quan ells viuen a les parròquies».



Seguí també va parlar de les hores laborals, de son i de descans. I és que segons el president, cada cop s’estan «respectant menys les vuit hores que són necessàries per tenir en aquests tres àmbits». Ja que, «per exemple, cada cop les botigues i comerços tanquen més tard per donar cobertura al turisme, i això després afecta negativament als temps de descans i son dels treballadors».

El PS, l’únic partit parlamentari / El Partit Socialdemòcrata (PS) va ser l’únic grup parlamentari que va participar en la jornada commemorativa amb una ponència a càrrec de la consellera general Rosa Gili, que va parlar sobre la proposta de llei dels drets sindicals presentada pel PS al Consell General (que va ser tombada) i la retallada dels drets laborals.



En concret, Gili va recordar que amb la llei del PS es volia «ampliar la protecció dels treballadors i donar més força als sindicats». Així com que les darreres propostes del codi laboral presentades per DA «fomenten la precarietat dels treballadors, i és que –per exemple– volen que els períodes de prova siguin més llargs o que hi hagi menys indemnitzacions». Tot això «ens preocupa», va afegir Gili, «perquè es perdran molts drets». Per tant, «volem encoratjar els sindicats perquè tirin endavant i segueixin lluitant pels drets laborals i socials».