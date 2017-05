‘Un pam de llengua’ per resumir la metamorfosi del català al 2016

El 2016 ha passat a la història com l’any de la nova gramàtica, la del segle XXI. L’Institut d’Estudis Catalans ens va presentar la revolucionària gramàtica de la llengua catalana a través d’una obra de 1.480 pàgines que presenta la norma a partir de la descripció actualitzada del català i que té en compte els registres i les varietats territorials. És per tant, una gramàtica actual i flexible que, diuen els experts, s’adapta a cada situació comunicativa.



Des del punt de vista social, el que va tenir més repercussió van ser els canvis en l’ortografia, sobretot la modificació dels accents diacrítics. Les xarxes bullien amb comentaris en contra de la supressió dels accents, cosa que va evidenciar que deu ser certa aquella dita que diu que tots portem un lingüista a dins. Canviar un exministre per un ex-ministre, que dona sigui tant una senyora com l’acció d’oferir sense distingir-se per un accent diacrític, la duplicació de la r a erradicar o que col·loidal i tots els derivats cultes en -al ja no portin dièresi ha aixecat discrepàncies.



Sigui com sigui, el Centre de la Cultura Catalana d’Andorra ha cregut convenient fer un recull d’articles sobre llengua catalana que han sortit publicats al llarg del 2016. Per fer aquesta selecció ha estat imprescindible la col·laboració d’InfoMigjorn, que s’ha encarregat de fer la tria dels articles amb uns criteris ben clars: que tractin sobre llengua catalana, que siguin atemporals i que representin tot el domini lingüístic.



InfoMigjorn, per cert, és un butlletí que distrbueix notícies i informacions relacionades amb la llengua catalana, com ara retlls de premsa, entrevistes, articles, informacions sobre congressos, conferències, ressenyes de llibres... I d’altres informacions relacionades amb la sociolingüística, la gramàtica històrica, la dialectologia o la política lingüística.

Divendres a Escaldes / D’aquesta manera, divendres 5 de maig a les 19.00 h a la Biblioteca d’Escaldes es presentarà Un pam de llengua, la culminació d’aquesta acurada selecció de 26 articles. El pròleg és a cura de Pau Vidal, que també serà l’encarregat de presentar l’obra a Andorra. Aquest filòleg, traductor i escriptor català se’l coneix sobretot pel fet de ser traductor de l’escriptor sicilià Andrea Camilleri però també es dedica a l’enigmística i ha editat diversos llibres sobre aquesta temàtica amb Màrius Serra. A principis dels anys 90s va fer càrrec dels mots encreuats de l’edició catalana del diari El País; va ser presentador, amb l’Elisenda Roca, del mític programa de televisió Joc de paraules entre 2004 i 2005, abans de treballar com a guionista de Tot B, un joc del canal barceloní BTV, durant uns quants mesos entre 2005 i 2006. També ha estat responsable de les seccions de llengua de diversos programes, com ara Els matins, a Catalunya Ràdio, o El cafè de la república, de Joa Barril, a la mateixa emissora.



A Un pam de llengua l’elenc d’autors de referència es corrobora des de la primera a l’última pàgina. Hi podem trobar articles de Jordi Badia, Gabriel Bibiloni, Emili Boix, Joan Bosch, Xavier Bosch, Maria Cucurull, Enric Duran, Mercè Ibars, Albert Jané, Carme Junyent, Josep Lacreu, J. Leonardo, Miquel Àngel Llauger, Joan F. Mira, Mònica Montserrat, Josep Pla, Albert Pla Nualart, David Paloma, Núria Puyuelo, Carme Riera, Maria Rodríguez, Marta Rojals, Eugeni S. Reig, Francesc Serés, Joan Solà i Teresa Tort.