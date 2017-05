El MoraBanc depèn de si mateix però té els ‘averages’ en contra

La fase regular de la Lliga Endesa es troba a la seva fi. Només hi ha tres partits per davant. El BC MoraBanc Andorra continua amb la seva mala ratxa a domicili, que permet als seus rivals retallar-li diferències a la classificació. El fet positiu és que continua depenent únicament de si mateix. El dolent, que amb els dos rivals directes té l’average perdut. Si acaba igualat a victòries amb el RETAbet Bilbao Basket o l’UCAM Múrcia, perdrà la vuitena posició que actualment ocupa.



Des de ja fa un bon grapat de jornades el MoraBanc és l’amo i senyor del vuitè lloc, el darrer que dona accés als play-off. Ha sabut defensar la plaça. La clau ha estat fins ara la regularitat al Poliesportiu d’Andorra, on suma quasi un ple de triomfs amb només una derrota. La creu, és a domicili, on fins ara només n’acumula dues. El balanç dels andorrans és de 15 victòries i 14 derrotes. Una més que el Bilbao i dues que el Múrcia. La derrota a la capital basca de diumenge estreny la classificació. I no només això, sinó que va permetre als biscains guanyar l’average. És de -10, ja que en la primera volta es va imposar de 4 (85-81) i fa dos dies queia de 14 (81-67). Amb l’UCAM el té de -8, guanyant al Principat de 16 (88-72) i perdent a Múrcia de 24 (77-53).



Per classificar-se per als play-off els andorrans són qui ho tenen millor, tot i que el calendari que tenen per endavant és complicat. Però el dels seus rivals també ho és. Si guanya els tres partits que resten obtindrà la classificació, així com si venç el mateix nombre de partits que el Bilbao, i com a molt un menys que el conjunt murcià. Amb dobles empats, triples o fins i tot quàdruples, amb l’entrada del Montakit Fuenlabrada, que ja no té cap opció, els de Joan Peñarroya perdrien la plaça de play-off. A la propera jornada rep al València Basket, després es desplaça a Sevilla per jugar amb el Reial Betis Energía Plus i tancarà la fase regular a casa, davant el Reial Madrid.

El Bilbao, el gran rival / El partit de diumenge passat a Miribilla tenia una importància vital, perquè en cas de victòria visitant, el MoraBanc deixava sense opcions al Bilbao. Els homes de negre n’eren ben conscients i finalment es van endur un matx que s’havia mantingut igualat durant bona part de l’enfrontament. És un equip acostumat les últimes temporades a jugar els play-off i enguany no vol ser una excepció. L’equip de Carles Duran sap que no depèn de si mateix, que haurà d’estar encertat, i esperar que el MoraBanc, com a mínim, perdi un partit.



El balanç és de 14 triomfs i 15 derrotes. La victòria contra els andorrans li va valer doble, perquè li va guanyar l’average, que li permet posar-se per davant en cas d’empat. En canvi, amb qui no el té a favor és amb el Múrcia, que és de -37 després de perdre els dos partits (97-71 i 71-82). Les seves opcions passen per guanyar un partit més, com a mínim, que els andorrans, i els mateixos que l’UCAM. El seu calendari tampoc és senzill, perquè té tres rivals de play-off. En primera instància visita a l’Iberostar Tenerife, que acaba d’aixecar el títol de la Basketball Champions League. Després jugarà un derbi basc com a local amb el Baskònia i per acabar tornarà a viatjar a les illes afortunades per enfrontar-se a l’Herbalife Gran Canària.

L’UCAM ho té complicat / Qui més difícil té per obtenir la classificació pels play-off és l’UCAM Múrcia, no només perquè és qui es troba més retardat a la taula, sinó també perquè té tres partits per endavant de la màxima exigència. El seu balanç és de 13 triomfs i 16 derrotes. La ratxa de sis victòries a les últimes set jornades és el que l’ha mantingut viu fins ara, però sap que el seu marge d’error és mínim.



Està a dues victòries de la classificació amb tres partits per davant. L’únic punt positiu amb el que compta és que té l’average guanyat amb els seus dos rivals. Per arribar a ser vuitè l’equip de Fotis Katsikaris necessita guanyar dos enfrontaments més que el MoraBanc i un més que el RETAbet. Per començar visita l’Herbalife, posteriorment rep l’Unicaja i conclou la fase regular contra el València.

València i Madrid, amb avantatge / A més de la vuitena plaça també està en joc ser entre els quatre primers per convertir-se en cap de sèrie i comptar amb el factor pista a favor. El València i el Reial Madrid són qui ho tenen millor per finalitzar la fase regular com a líders. Qui ocupa el primer lloc és el València, amb 22-7. Els de Pedro Martínez tenen l’average guanyat a l’FC Barcelona Lassa (1-1, +5), Iberostar (2-0, +19), Unicaja (2-0, +12), Herbalife (2-0, +14), perdut amb els blancs (0-2, -33) i empatat amb el Baskònia (1-1).



El Reial Madrid, amb 21-7, recupera dijous el matx davant l’ICL Manresa. Si venç, será el nou líder. Té l’average a favor amb el València (2-0, +33), Unicaja (1-1, +7), Iberostar (1-1, +16), i en contra amb el Barça (1-1, -9), Baskònia (1-1, -11) i Herbalife (1-1, -4). El Baskònia, amb 20-8, el té guanyat al Reial Madrid (1-1, +11), perdut amb l’FC Barcelona (1-1, -14) i Herbalife (1-1, -8), i empatat amb el València. El té pendent amb l’Iberostar i l’Unicaja, amb els que encara s’ha d’enfrontar en una segona ocasió.



El Barça, amb 20-9, compta amb l’average a favor amb el Reial Madrid (1-1, +9), Baskònia (1-1, +14) i Unicaja (1-1, +13), perdut amb València (1-1, -5) i Herbalife (1-1, -12), i pendent amb l’Iberostar. El Tenerife (19-9) només el té a favor amb l’altre conjunt canari de la competició, l’Herbalife (1-1, +1). El perd amb el València (0-2, -19), Reial Madrid (1-1, -16) i Unicaja (0-2, -21), i pendent amb Baskònia (1-0, +1) i Barça (1-0, +11). L’Unicaja (19-10) el té a favor amb l’Iberostar (2-0, +21) i el Gran Canària (1-1, +6), perdut amb València (0-2, -12), Reial Madrid (1-1, -7) i FC Barcelona (1-1, -13), i pendent amb Baskònia. El setè classificat, l’Herbalife (19-11) el guanya al Reial Madrid (1-1, +4), Baskònia (1-1, +8) i Barça (1-1, +12), i el perd amb València (0-2, -14), Tenerife (1-1, -1) i Unicaja (1-1, -6).



Per baix, només hi ha confirmat que el Manresa perd la categoria, ja que és cuer amb un pobre balanç de 4-24. Només queda una plaça de descens en joc. Hi ha quatre equips que lluiten per evitar-la. Qui millor ho té és el Divina Seguros Joventut (10-20). Dels implicats, és l’únic que suma un partit més, pel que té dos enfrontaments per assegurar-se la pèrmanència. Aquest cap de setmana, contra el Manresa, podria obtenir-la. La resta que es juguen perdre la categoria són Tecnyconta Saragossa (9-20), Rio Natura Monbus Obradoiro (9-20) i Betis (8-21). En aquest cas també s’hauran de tenir en compte no només els empats entre dos equips, sinó entre tres o més.