La gastronomia i la música es fusionen a la Massana

La gastronomia i la música són dues arts germanes. Almenys això és el que pensen al departament de Cultura del Comú de la Massana, així que han engegat una acció per veure si la barreja funciona. Es tracta de la prova pilot del Tast Music, que consisteix en passar una nit especial amb un sopar temàtic i un concert en directe, tots els dijous d’aquest mes a quatre restaurants de la parròquia. Juli Barrero, representant de la Xarranca i part activa de l’acció, va deixar clar que música i menjar és un còctel infal·lible per passar una bona estona i que Tast Music es fa en memòria a Pere Tapias, un cantautor que ha deixat empremta al Principat i que «ningú com ell» simbolitza la fusió d’aquestes dues arts.



Tots els microconcerts seran a càrrec de grups andorrans, «que tindran un canal més per promocionar-se», segons va apuntar Jael Pozo. Els menús seran també especials, adaptats a l’ocasió i es convida als clients a vestir-se amb roba ambientada en la temàtica en qüestió. «Qui ho faci rebrà un petit obsequi», apunta la consellera comunal de Cultura.

La Borda Secreta serà el primer escenari del Tast music, demà mateix. La temàtica serà la llatina, amb gastronomia cubana acompanyada pel trio Pali. Explica un dels seus integrants, David Amat, que l’actuació se seccionarà en dues parts: «Una primera amb música tranquil·la feta amb saxo i baix sense percussió», per acompanyar l’àpat, «i una segona més marxosa amb rumba, flamenc, buleria i sevillana» per a la sobretaula i, si un ho desitja, el copeo. El preu, tan ajustat a la situació com els altres tres, serà de 22 euros i ahir ja comptava amb una vintena de reserves.



El dijous 11 de maig es traslladarà al Molí del fanals per celebrar la Nit Clàssica: Sopar a 25 euros acompanyat pel concert A dos violins, a càrrec d’Àlex Aràjol i un altre violinista de l’ONCA. El dijous 18 de maig tocarà la Nit Flower Power al Versió Original. 22,50 euros amb el grup Melody Nelson al qual hi ha darrere Daniela Martins. I el dia 25 serà el torn de la Gauche Divine al Racó dels Amics, també per 22,50 euros amb l’acompanyament d’Espinguet i Primmirat que formen Fano Pallarés i Oriol Vilella.



Pozo avança que si la cosa funciona es repetirà. I té clar que el projecte és «adaptable» a la resta de parròquies incidint en què «tenim molts espais al Principat» com per fer un Tast music de més durada i amb més restaurants i grups musicals.