Les estacions catalanes superen els dos milions d’usuaris la temporada 2016-2017

La millor temporada d’esquí dels darrers anys per al conjunt de les estacions catalanes va finalitzar oficialment el dilluns passat amb l’últim dia de funcionament de Masella, segons informa Ràdio Seu. L’estació cerdana ha completat la campanya 2016-2017 amb un balanç de 430.000 usuaris, dels quals 30.000 corresponen a l’activitat d’esquí nocturn.



Aquesta xifra, l’última que mancava per afegir al balanç final, eleva el còmput de visitants que han passat pels complexos del Pirineu català fins als 2.096.236. Masella ha estat novament la primera estació a obrir i l’última a tancar, atès que va estrenar-se el 24 de novembre passat i, des d’aleshores, ha ofert els seus remuntadors durant 159 dies de manera ininterrompuda.

Baqueira-Beret fa història / La de l’estació d’Alp és la segona millor xifra, atès que el primer lloc ha estat un any més per a Baqueira-Beret, que tot i viure un hivern irregular ha rebut 808.120 esquiadors. Just al costat de Masella, La Molina ha registrat la millor temporada de la seva història, amb 330.491 usuaris, xifra que es tradueix en un 37,37% més que l’any passat. Aquests tres complexos, doncs, concentren al voltant d’un 75% de l’afluència total d’esquiadors al Pirineu català.



Cal recordar que quasi totes les estacions catalanes van tancar el Dilluns de Pasqua i ja havien fet balanç. Al Pallars Sobirà, Espot i Port Ainé han rebut en conjunt 179.551 persones, un 1,08% més que l’any passat, cosa que consolida la recuperació dels darrers anys, en un hivern en què quasi sempre han pogut oferir el 100% de les pistes. Tavascan ha viscut la temporada més curta perquè no va poder obrir fins a mitjans de gener, per la manca de neu al vessant nord, i ja va tancar les pistes d’alpí abans de Setmana Santa, tot i que les xifres han estat positives i han augmentat en 7.000 els esquiadors respecte de la passada temporada. Boí Taüll ha augmentat esquiadors i ingressos econòmics: 143.000 usuaris (+20%), 36.820 reserves (+42%) 103.714 pernoctacions al resort (+40%).



Al Ripollès, Vall de Núria va tancar la temporada amb 40.856 forfets venuts, una xifra molt superior a la registrada l’any anterior, que van ser 29.642 (+37,83%), amb increment també en el Cremallera, mentre que Vallter 2000 ha registrat més del doble d’afluència amb la visita de 59.308 persones. Finalment, al Solsonès, Port del Comte va registrar 88.000 esquiadors (+70%).

Rècord en esquí nòrdic / Per acabar, les estacions d’esquí nòrdic catalanes no han dubtat a qualificar el curs 2016-2017 com «el millor de la història», amb 67.717 usuaris, quasi el doble que l’any passat (+97%) i un 12% que la 2013-2014, la millor que hi havia registrada fins ara.