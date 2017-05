S’obre el periode de propostes per als pressupostos participatius de la Seu

Els veïns de la Seu d’Urgell poden presentar fins el pròxim 16 de maig les propostes per als Pressupostos Participatius 2017 que s’organitzen per tercer any seguit amb l’objectiu de decidir entre tota la població en què invertir 100.000 euros del pressupost municipal destinat.



Hi ha dues novetats. La primera fa referència a l’elaboració del procés participatiu, que aquest any es portarà a terme des de l’Ajuntament de la Seu enlloc de delegar-lo a una empresa externa com al 2015 i el 2016: «Hem adquirit el coneixement necessari per poder desenvolupar el procés directament a través dels tècnics municipals», va explicar la tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Anna Vives.



L’altre consisteix a introduir dos espais diferents per justificar i explicar les propostes. Un serà el propi formulari, que inclou un annex per redactar l’explicació; l’altre consistirà en un acte públic perquè els que hagin formulat les propostes que s’hagin validat tècnicament, puguin exposar-les de nou just abans de l’inici de les votacions.