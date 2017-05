Un cotxe es dona a la fuga i xoca amb un 4x4 de la Guàrdia Civil

La carretera N-260 va quedar tallada ahir a l’altura de Castellciutat, a causa d’un accident de trànsit en el qual s’hi van veure involucrats un vehicle tot terreny de la Guàrdia Civil i un turisme, informa Ràdio Seu.



Els fets es van produir cap a dos quarts de dues del migdia a la rotonda d’accés al poble, just a davant de l’Hotel El Castell de Ciutat. Per causes que s’estan investigant, el cotxe implicat ha fugit en detectar la presència dels agents i ha topat amb un 4x4 logotipat. Immediatament es va iniciar una persecució durant la qual el conductor del turisme va fer escàpol.



L’incident, en el qual no hi va haver ferits, va deixat marques de benzina i oli a la calçada, per la qual cosa es va haver de tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa durant un temps. Efectius del parc de Bombers de la Seu i dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar al lloc dels fets per netejar la zona fins que es va poder restablir la circulació.



Testimonis presencials apunten que es podria tractar d’una fugida per un cas de contraban, atès que darrerament s’han produït situacions semblants a l’entorn de la Seu. En tot cas, de moment la Guàrdia Civil no ha informat sobre la resolució final de l’incident ni el seu rerefons, tenint en compte que les intervencions o detencions per aquest motiu no se solen comunicar oficialment fins al cap d’unes hores.