Costa demana pel projecte lumínic a l’Estadi Nacional

Ferran Costa va registrar ahir una pregunta de caràcter urgent sobre els costos de l’enllumenat de l’Estadi Nacional perquè Govern la respongui en la sessió del Consell General de demà. El conseller general liberal vol que el Govern expliqui perquè s’encarrega un projecte lumínic, un cop ja s’ha fet l’adjudicació de les obres de l’estadi, i perquè preveu uns focus d’una marca diferent de la que s’especificava en l’adjudicació de l’obra. Costa també demana explicacions sobre les comunicacions de la UEFA que sol·liciten incrementar el nivell d’il·luminació del terreny de joc, fins a 1.600 lux, per fer-ho compatible amb les retransmissions en HD dels partits de futbol.

Una inversió exagerada / El parlamentari considera «importantíssim arribar al fons de la qüestió» perquè els 350.000 euros previstos per aquest any «poden semblar pocs diners dins el pressupost de l’Estat però representen una inversió exagerada per actualitzar l’enllumenat d’un estadi que no fa ni 3 anys que s’ha inaugurat».