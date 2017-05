L’última paraula sobre l’heliport la tindrà un equip d’experts francesos

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va fer ahir una nova presentació sobre l’Heliport Nacional d’Andorra per donar resposta a les darreres reivindicacions ciutadanes que han sorgit en contra de la ubicació de la infraestructura.



Torres va especificar que l’última paraula la tindrà un equip d’enginyers de la Direcció General de l’Aviació Civil del Govern francès, el mateix que fa uns mesos va emetre l’informe de viabilitat de la construcció de l’heliport a Encamp. Per tant, seran precisament aquests experts forans els encarregats de «validar» els estudis i dir si la ubicació escollida és apta o no.

En aquest sentit, Torres va especificar que es preveu que els estudis finals siguin positius –«doncs els que s’han fet fins ara són favorables– i que les expectatives en relació a la valoració dels francesos «són molt bones».

L’última opció / El ministre també va destacar que el terreny de les Tresoles és l’última opció, ja que «de tots els espais que hem analitzat aquest és el que presenta una puntuació més alta». A més, «tots els passos que hem fet fins ara ens avalen». Per tot, si finalment es desestima la ubicació actual, «jo personalment no en buscaré cap més, perquè si no el posem allà ja no sé on el podrem posar».



Així mateix, Torres va destacar que l’heliport «és una necessitat de país –tot i que ningú el vulgui al costat de casa–» i va lamentar novament que des de la plataforma no s’hagin «informat» sobre el projecte de l’heliport. Afegint que les manifestacions del grup veïnal «no estan fonamentades» i que «no responen a la realitat». Tot i això, «estem oberts a escoltar-los».

Les especificitats / Com ja va avançar EL PERIÒDIC, les previsions de vol del ministeri mostren que els helicòpters no passaran per sobre de la central del FEDA. En aquest sentit, Torres va afegir que l’heliport es construirà a una altitud de 1.200 metres i que la previsió és construir-lo en formatde semiterrassa. L’accés es farà a través del Prat del Salt, travessant la canonada que uneix el llac d’Engolasters amb la central de FEDA.



Pel que fa a l’enlairament i aterratge dels helicòpters, la trajectòria s’ha establert per damunt del bosc de la Plana i s’ha traçat una superfície delimitadora d’obstacles de 150 metres (10 vegades més gran que el rotor de l’helicòpter). A més, l’assessor del departament de Transports, Guillem Santacreu, va assegurar que els helicòpters passaran entre uns 300 i 400 metres per sobre del fons de la vall i sense circular «pel centre de la vall».

Es mantenen els calendaris / El ministre també va destacar que per ara es mantenen els calendaris previstos. Actualment hi ha obert el concurs per dur a terme la redacció i direcció de les obres de l’heliport –que per ara compta amb 31 interessats– i a finals d’anys s’espera poder adjudicar la urbanització de la infraestructura. A més, Torres va puntualitzar que s’ha obert el concurs a l’exterior perquè enginyers forans puguin formar part del projecte (sempre que es presentin sota una empresa o entitat andorrana). I és que «a hores d’ara només hi ha dos persones al Principat» que compleixen el perfil que es requereix en les bases del concurs.

Aeroport andorra-la seu / D’altra banda, el ministre d’Ordenament Territorial va especificar que el sistema de vol amb GPS que s’està estudiant a l’aeroport Andorra-la Seu podria ser «una realitat» en poc temps. I és que s’està «seguint el calendari establert i les darreres proves d’aviació que es van fer van ser molt positives. Per tant, només quedarà fer la validació i tramitació administrativa», va afegir Santacreu.