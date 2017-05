La 28a Trobada Empresarial parlarà del «marc canviant»

la 28a Trobada Empresarial al Pirineu se centrarà en temes de geopolítica, economia d’impacte i intel·ligència artificial. La jornada tindrà lloc els propers 15 i 16 de juny a la Seu d’Urgell i es realitzarà sota el lema Estratègies per a un marc canviant. Segons informa l’ANA, entre els objectius de la trobada es troba aconseguir la satisfacció dels assistents amb ponències «de qualitat i l’elevat nombre de participants», ja que en les darreres edicions han rondat les 600 persones, sent andorrans un 15% dels assistents. Així mateix, des de l’organització van destacar ahir la implicació de la societat andorrana en aquestes sessions, i no descarten que en algun moment la jornada es pugui celebrar al Principat, tot i que el president de la trobada d’empreses, Vicenç Voltes, va reconèixer que és molt difícil posar una data perquè l’actual ubicació compleixi els requisits necessaris i les apostes són a mitjà i llarg termini.



Les inscripcions per poder participar en la reunió empresarial s’obren demà i el preu és de 800 euros amb allotjament, 700 euros sense allotjament i 400 euros per als menors de 35 anys.

Suport i apropament a la UE / Crèdit Andorrà dona suport a les jornades des de l’any 2006. Ja que, segons va destacar el seu conseller delegat, Josep Peralba, sempre ha cregut que calia la interacció entre empresaris andorrans i espanyols. A més, va matisar que aquestes relacions guanyen sentit amb la situació d’acostament d’Andorra cap a la UE i va puntualitzar que les empreses han d’aprofitar l’oportunitat del nou paradigma amb talent, vocació internacional i el factor tecnològic.



En relació a les negociacions amb la UE, Peralba confia que l’acostament a Europa sigui positiu per a Andorra «si som capaços de negociar coses de valor per a les dues parts».