MoraBanc i Ship2B busca més emprenedors

El programa d’acceleració per a projectes d’emprenedoria social portat a terme per MoraBanc i Ship2B obre la tercera convocatòria per permetre que més emprenedors del país desenvolupin les seves idees. Durant aquest mes, les empreses emergents del Principat podran presentar els seus projectes i optar a formar part de la primera fase de la convocatòria, en què els seleccionats rebran suport semipresencial per part de Ship2B amb l’objectiu de revisar i millorar la seva proposta.



Segons informa l’ANA, la segona fase, en què està previst que hi participin unes quatre empreses, consistirà en una aula taller presencial a la qual hi assistiran els emprenedors amb més potencial, amb l’objectiu de participar en tallers amb mentors i experts per concretar els projectes i elaborar el pla d’acció. Aquesta fase inclourà una Demo Day on es presentaran els plans de treball i un jurat atorgarà el premi al guanyador, que participarà en un programa de quatre mesos d’acompanyament intensiu a Barcelona.