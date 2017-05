Notícia Dos expedients sancionadors per falta de seguretat alimentària Salut va realitzar 1.210 controls a establiments durant el 2016 Joan Antoni León i Josep Casals durant la roda de premsa, ahir. Autor/a: ANA / M.F.

El Ministeri de Salut va obrir dos expedients sancionadors a dos establiments diferents per falta de seguretat alimentària durant el 2016. Concretament, es van interposar per «manca de les degudes precaucions per motius d’higiene, de manipulació i del correcte manteniment dels seus equipaments». Els dos casos es van resoldre amb la imposició d’una sanció de caràcter lleu, és a dir, inferior a 1.000 euros. Així ho va indicar ahir el cap d’Àrea de Seguretat Alimentària, Josep Casals, que va informar que al llarg de l’any passat es van dur a terme un total de 1.210 inspeccions a establiments alimentaris de les quals només aquestes dues van ser objecte de sanció.



Per Casals, el baix percentatge d’expedients oberts en relació al nombre d’inspeccions realitzades es deu als treballs de pedagogia i al fet que hi ha «un sector que és conscient i que ha integrat en la seva dinàmica de funcionament la gestió sanitària».



La majoria dels controls es van dur a terme en establiments on els consumidors adquireixen directament els aliments, malgrat que també es van fer inspeccions a establiments intermediaris. En total, el 75% de les vigilàncies van ser d’ofici, el 24% per procediments administratius com poden ser automatitzacions sanitàries. L’1% restant es divideix en inspeccions per brots que comportin una toxinfecció alimentària col·lectiva (vuit casos, un 0,7%), inspeccions per denúncies (dos casos, un 0,2%) i per alertes sanitàries internacionals (un cas, un 0,1%).



Des del ministeri també es van controlar les xarxes d’abastament d’aigua per al consum humà. Del total de 163 mostres analitzades, cinc van mostrar incidències. Segons Casals, la majoria van ser presència de sediments de dipòsits d’Escaldes-Engordany. Amb tot, va determinar que «estem davant d’un sistema de subministrament de l’aigua potable molt segur des d’una perspectiva de control i de molt elevada qualitat sanitària».



D’altra banda, pel que fa al control de la triquina, es van detectar fins a vuit casos positius en porcs seglars d’un total de 189 mostres analitzades (115 porcs senglars i cinc porcs domèstics). Aquesta xifra representa un augment de cinc casos respecte l’any precedent. Segons va explicar el cap d’Àrea de Seguretat Alimentària l’increment es deu al creixement de la població d’aquests animals.