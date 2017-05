Notícia Crítiques del PS per un «estudi de viabilitat molt fluix» del The Cloud El pla de negoci de la infraestructura qualifica en 40 milions la inversió inicial i preveu ingressar 2,1 milions anuals en lloguers Maqueta del The Cloud. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) va demanar el passat mes de gener el pla de negoci de l’edifici The Cloud amb l’objectiu de certificar la seva viabilitat. Fa uns dies la formació va rebre la resposta per part del Govern amb l’adjunt d’una presentació de set pàgines que la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, qualifica de «molt fluix». «Esperàvem un estudi de viabilitat més detallat», va indicar la parlamentària tot afegint que «ens preocupa que es tirin endavant projectes d’aquesta envergadura en base a estudis tan fluixos».

En els documents que el partit va difondre a través de les xarxes socials, s’indica que la inversió que caldrà dur a terme perquè la instal·lació sigui una realitat ascendirà a gairebé 40 milions d’euros i que cada cinc anys s’haurà d’afegir un milió més en la inversió en concepte de manteniment.



Pel que fa als ingressos, Andorra Telecom preveu ingressar 2,1 milions anuals del lloguer dels diversos espais que tindrà l’edifici que començaran a guanyar-se a partir del tercer any quan «el rendiment de l’edifici és estable i complert». Concretament, la zona amb la qual es preveuen més ingressos és el lloguer de l’espai comercial amb un total d’1,1 milions d’euros. Per l’espai del museu es preveuen recaptar 90.566 euros anuals, 342.000 pel lloguer de la restauració i 249.000 per les oficines del part tecnològic. La resta es reparteix entre les oficines d’Andorra Telecom (195.000 euros), l’auditori (61.000 euros) i les 40 places d’aparcaement (43.000 euros).



Quant als llocs de treball que es crearan, el document lliurat al PS les quantifica en 115 repartides per les diferents zones de la construcció. Una xifra inferior a la meitat del que es preveia inicialment, ja que en una presentació del mes de setembre de l’any passat el Govern va indicar que en serien 300.