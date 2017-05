Òscar Casal, cinquè per començar

Per segon any consecutiu les Migu Run Skyrunner World Series van donar inici a la Xina, amb la Yading Skyrun. Òscar i Marc Casal arribaven amb expectatives a aquest inici de temporada, però només el primer va poder complir-les, sent cinquè. L’altre no va poder-ho fer per les conseqüències d’un procés víric pel que va passar els dies anteriors, i que van afectar greument en el seu rendiment al llarg de la cursa, tot i que finalment va poder signar la setena posició.



La Copa del Món compta aquest any amb un calendari de 22 curses que es disputaran en 11 països. La cursa xinesa es caracteritza per ser la que a més alçada es desenvolupa, arribant fins els 4.664 metres, al massís tibetà de les muntanyes de Sichuan. Per davant hi havia un traçat de 29 quilòmetres i 2.345 m de desnivell. Els participants van trobar-se amb unes excel·lents condicions climatològiques per a afrontar l’itinerari. Els corredors andorrans van acabar amb unes sensacions completament oposades. Òscar Casal finalitzava cinquè amb un temps de 3.14.40 hores. És una plaça més que en la passada edició i el crono uns 30 segons superior, però si no va poder-lo rebaixar va ser amb una incidència estomacal que va patir en el tram final, en el descens de cara a l’arribada.



«He tingut bones sensacions i he estat lluitant contra els primers durant bona part de la cursa. Al final, a la darrera baixada he tingut problemes a l’estómac, que m’ha provocat que hagués d’aturar-me en un parell d’ocasions, i això m’ha fet perdre temps», assenyala l’andorrà. A pesar dels problemes que va tenir per finalitzar, està satisfet del seu rendiment perquè «els quatre primers són gent molt bona i he pogut competir amb ells». Un resultat d’aquestes característiques, en l’estrena de la temporada, «anima i em permet veure que em sento competitiu, amb sensacions positives, i amb un temps que està bé».

Febre i visita a l’Hospital / La Yading Skyrun «és una cursa una mica diferent, peculiar, amb molta alçada», que necessita un període d’adaptació. Per aquest motiu els germans Casal van desplaçar-s’hi dies abans per tal d’aclimatar-se. El primer contacte a peu de terreny va ser satisfactori, però un virus va afectar al Marc, que el va deixar al llit amb febre alta. El seu estat no millorava i van decidir anar a l’hospital per visitar-se, per assegurar-se que no fos una malaltia més greu. El centre mèdic on van anar a parar deixava molt que desitjar i després del reconeixement físic van tornar ràpidament a l’hotel. «Era un hospital que estava en unes condicions dolentes», indicava el Marc.



Amb les hores el seu estat va millorar, tot i no ser l’adient per afrontar una prova d’aquesta exigència. Sense poder entrenar i després de tres dies recuperant-se va decidir participar-hi. «He hagut de passar tres dies al llit, amb un virus, amb febre alta. Estava molt dèbil i em van sortir granellades al cos. M’he decidit a competir i comprovar al començament si valia la pena sortir», assenyalava. Als primers quilòmetres de la cursa va poder seguir el ritme del grup capdavanter, però després del sisè quilòmetre la situació va canviar i va haver de fer servir el seny. «Em trobava realment molt dèbil i les cames no em responien. He gestionat la carrera de la millor manera possible. M’he marcat que el millor era acabar i no mirar el temps que aconseguiria, perquè millorar-ho era impossible tal i com em sentia. M’he centrat en aguantar. El més fàcil era abandonar, però he pensat en els punts que podria obtenir, que serien molt benvinguts de cara al futur a la classifiació general».



Va poder defensar la plaça i concloure setè amb 3.32.50. Les circumstàncies que va haver de patir fan que «amb el crono no estigui gens satisfet, són vint minuts que l’any passat». Lamenta la malaltia que va patir perquè «arribava en molt bona forma. Em veia amb la capacitat suficient com per millorar el temps», però situacions com les viscudes «són coses que no pots controlar i s’han d’assumir».

Els campions repeteixen / La primera edició de la Yading Skyrun es va celebrar l’any passat. En aquella ocasió el nepalès Bhim Gurung i l’estatounidenca Megan Kimmel es van imposar. Ahir van tornar a fer-ho. Gurung demostra que coneix el terreny i que està habituat a aquestes altituds, perquè no només va guanyar, sinó que ho va fer establint un nou rècord. Finalitzava amb un crono de 3.06.51, rebaixant la marca en 13 minuts. La seva victòria es va basar en el darrer descens, on va avançar tots els rivals que tenia al davant, ja que al km 19, al temple Chonggu, era cinquè. La segona posició va ocupar-la el nord-americà Andy Wacker (3.08.23) i tercer el xinès Duo Ji (3.08.49). En categoria femenina Kimmel va vèncer amb 3.33.55. També van pujar al podi l’holandesa Ragna Debats (4.06.42) i la danesa Katrine Villumsen (4.13.21).