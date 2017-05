Notícia Moles espera per pronunciar-se sobre el clima laboral a FEDA El director general de la companyia elèctrica vol escoltar primer el debat al Consell General El director general de FEDA, Albert Moles, en una imatge d’arxiu. Autor/a: TONY LARA

S’hi treballa, però internament. El director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Albert Moles, va afirmar ahir que «ja fa dies» que preparen un pla per resoldre el mal clima laboral a la companyia elèctrica, però no en va voler revelar cap detall perquè es tracta d’una feina «interna». A més, Moles va insistir que no es pronunciarà fins que no s’hagi debatut el tema en la pròxima sessió del Consell General.



Demà hi ha sessió parlamentària de control al Govern i entre les preguntes que s’han de respondre n’hi ha una relativa al clima laboral de FEDA, presentada pel conseller liberal Josep Majoral. També s’haurà de contestar una pregunta del conseller socialdemòcrata Pere López sobre l’increment de llocs de direcció i el deteriorament del clima laboral a FEDA. «No tenim res a amagar, però primer el debat, no em vull anticipar», va puntualitzar Moles. «La gent vol que primer ho treballem internament», va afegir.

A més, el director de FEDA va confirmar que també «fa dies» que els dos delegats de personal van presentar la seva dimissió. Ara s’hauran de convocar eleccions per escollir nous representants dels treballadors.



La companyia va realitzar l’any passat una enquesta d’opinió sobre el funcionament intern i els resultats van demostrar que la plantilla no confia molt en la direcció: el 47% no creu que «l’organització és oberta i honesta en les comunicacions amb els empleats»; un 38% nega que, «en general, la meva organització està gestionada amb eficàcia i ben dirigida», i un 35% no confia «en l’equip directiu de la meva organització».



A més, un 51% dels treballadors que van participar a l’enquesta de clima laboral van rebutjar l’afirmació que «l’organització està estructurada i organitzada de manera eficient».